Campagne sur les normes du travail - De nouvelles questions qui vous travaillent?

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Votre patron vous demande d'arriver avant votre quart de travail. Serez-vous rémunéré pour cette période? Vos heures supplémentaires peuvent-elles être prises en journée de congé plutôt qu'en salaire? Vous vous sentez harcelé par un collègue : par où commencer?

Ces questions sont posées fréquemment par des milliers de travailleuses et travailleurs au Québec. C'est pourquoi la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd'hui une nouvelle édition de sa campagne « Les normes du travail, pour les questions qui vous travaillent ». L'objectif est d'informer les milieux de travail sur ces sujets et ainsi rappeler que la CNESST demeure la porte d'entrée pour répondre à leurs questions, que ce soit en lien avec la présence au travail, les heures supplémentaires et le harcèlement psychologique ou sexuel.

Du 1er au 28 juin, des messages publicitaires de 15 secondes seront diffusés à la radio traditionnelle ainsi qu'à la radio numérique. Cette diffusion sera appuyée par des actions sur le Web, des publications sur les médias sociaux et des articles dans des médias afin de cibler les principaux acteurs du monde du travail.

Pour écouter les messages radio et en savoir plus sur les principales dispositions de la Loi sur les normes du travail, visitez le cnesst.gouv.qc.ca/questions-normes.

Les faits

Présence au travail

Tout temps travaillé doit être payé aux travailleuses et travailleurs. Par exemple, si l'employeur demande d'arriver 10 ou 15 minutes avant ou de rester après l'heure prévue à l'horaire, ce temps doit être rémunéré.

Une personne est considérée comme présente au travail et doit être rémunérée dans les situations suivantes :

quand elle est disponible sur les lieux de son emploi et qu'elle attend qu'on lui donne du travail;

pendant les pauses accordées par son employeur;

durant un déplacement exigé par son employeur;

durant toute période d'essai ou de formation exigée par son employeur.

Heures supplémentaires

En général, les heures supplémentaires sont calculées sur la base d'une semaine de travail de 40 heures. Au-delà de ce seuil, une personne commence à faire des heures supplémentaires, même si sa semaine normale de travail est inférieure à 40 heures dans son milieu de travail.

Les heures supplémentaires doivent être payées à taux et demi, ce qui correspond à une augmentation de 50 % du taux horaire habituel. Par ailleurs, il est possible de demander à son employeur d'être payé en congé plutôt qu'en argent. Une heure et demie de congé est accumulée pour chaque heure supplémentaire travaillée.

Harcèlement psychologique ou sexuel

Toute travailleuse ou tout travailleur a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement. L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement et intervenir pour y mettre fin lorsqu'une telle situation est portée à sa connaissance.

La travailleuse ou le travailleur qui croit vivre du harcèlement au travail doit consulter la personne désignée par l'employeur dans sa politique de prévention du harcèlement. Au besoin, la travailleuse ou le travailleur peut être soutenu et accompagné par la CNESST dans ses démarches, tout comme l'employeur.

Citations

« La Loi sur les normes du travail constitue un outil essentiel au Québec pour favoriser des milieux de travail toujours plus justes. Plus de 2,2 millions de personnes salariées et près de 230 000 employeurs sont visés par cette Loi. Cette campagne permettra de les sensibiliser à leurs droits et à leurs obligations. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

« La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleuses et travailleurs un accompagnement incluant services, informations et ressources. Par son expertise et son mandat, elle contribue à soutenir les milieux de travail dans l'application de la Loi, à prévenir les situations problématiques et à promouvoir des pratiques respectueuses. »

Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Source : CNESST

Direction générale des communications

Tél. : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail