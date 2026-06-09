Décès d'un camionneur de l'entreprise Vacuum Drummond : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SHERBROOKE, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un camionneur de l'entreprise Vacuum Drummond, le 12 novembre 2025, sur le terrain de l'entreprise Technologies de fibres Aikawa (AFT) inc., à Sherbrooke. L'enquête a permis de déterminer que le travailleur a été électrocuté alors que le châssis du camion semi-remorque à faux cadre basculant qu'il opérait est entré en contact avec un fil électrique sous tension de 14 400 V.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité notamment si le camionneur avait reçu une formation suffisante concernant les risques associés à la présence d'une ligne électrique et le respect de la distance d'approche minimale prescrite par la réglementation.

Travailleur électrocuté

Le jour de l'accident, le camionneur devait récupérer un conteneur chez un client. Puisque le camion utilisé habituellement n'était pas disponible cette journée-là, son employeur lui a assigné un camion semi-remorque à faux cadre basculant (roll-off) à quatre essieux. Ce type de camion est plus long et nécessite une méthode de travail particulière à cet endroit en raison de la présence de fils électriques de 14 400 V sous tension à proximité du hangar des conteneurs.

Après avoir déposé un conteneur vide à l'extérieur du hangar, le camionneur a positionné la semi-remorque de manière à pouvoir récupérer le conteneur plein. La semi-remorque se trouvait alors sous les fils électriques. Le camionneur a ensuite pris place aux leviers de commande du châssis de la semi-remorque qui sont situés sur le côté de celle-ci. Alors qu'il actionnait les commandes pour faire lever le châssis, celui-ci est entré en contact avec un des fils électriques. Le camionneur, qui était en contact direct avec la semi-remorque et le sol, a reçu une décharge électrique qui a causé son décès.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Un lien électrique a été créé entre la ligne sous tension de 14 400 V et le châssis de la semi-remorque à faux-cadre basculant alors que le camionneur était aux commandes de celle-ci pour effectuer le chargement d'un conteneur sous la ligne électrique, ce qui a provoqué l'électrocution de ce dernier.

La formation générale du camionneur pour manœuvrer la semi-remorque à faux-cadre basculant à quatre essieux près des lignes électriques était insuffisante.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de travaux à proximité d'une ligne électrique aérienne, des solutions existent, notamment :

s'assurer que les personnes, les pièces, les équipements et les éléments de machinerie se trouvent en tout temps à plus de 3 m de la ligne électrique (d'autres distances peuvent s'appliquer selon la tension de la ligne);

s'assurer que la ligne électrique est mise hors tension;

prévoir une convention écrite avec l'entreprise d'exploitation d'énergie électrique sur les mesures de sécurité à prendre et rendre cette convention accessible.

De plus, les personnes susceptibles de travailler à proximité de lignes électriques sous tension doivent être suffisamment formées pour pouvoir identifier et analyser les risques associés à celles-ci.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête, notamment aux associations d'employeurs et de travailleuses et travailleurs, à ses partenaires susceptibles d'être concernés par l'enquête ainsi qu'au ministère de l'Éducation qui les diffusera dans les établissements scolaires visés.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Dessins techniques | Source : CNESST

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité liées aux risques électriques :

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Source : David Blouin, responsable des communications

CNESST - Service de prévention-inspection de l'Estrie

Téléphone : 418 550-0141

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail