Un travail de concertation accru pour veiller à la sécurité routière

RIVIÈRE-BEAUDETTE, QC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard et le député de Beauharnois, M. Claude Reid, ont donné le coup d'envoi d'une série d'opérations pour accroître la surveillance et la sécurité sur le réseau routier.

Le gouvernement du Québec a la volonté ferme de renforcer la sécurité sur les routes et de faire respecter les lois et règlements à cet effet. À cette occasion, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Gatineau se sont associés à la police provinciale de l'Ontario et au Service de police d'Ottawa pour mener des opérations simultanées sur des axes routiers stratégiques. Au même moment, Contrôle routier Québec fera des vérifications accrues dans les postes de contrôle. D'autres opérations auront également lieu au cours des prochains mois.

« La sécurité sur nos routes, c'est l'affaire de tous. Nous entendons l'exaspération des citoyens. On envoie un message clair à tous ceux qui ont des mauvaises intentions: la fin de la récréation a sonné. Ce sont l'ensemble des intervenants qui sont mobilisés : la Sûreté du Québec, les corps de police municipaux et les contrôleurs routiers travailleront ensemble pour faire respecter lois et règlements. »

Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

« Je suis conscient que la problématique Chauffeurs Inc. nuit à l'industrie du camionnage. Les contrôleurs routiers sont le premier rempart pour assurer la protection de la population contre ceux qui ne respectent pas nos règles en matière de transport lourd. Ma priorité depuis ma nomination est de m'assurer que les contrôleurs routiers retournent sur nos routes le plus rapidement possible. C'est une étape cruciale pour enrayer ce phénomène. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Soulanges est la porte d'entrée du Québec par l'autoroute 20 et l'autoroute 40. De nombreux camions y circulent quotidiennement. Malheureusement, nous avons été témoins de plusieurs accidents sur nos routes récemment. Aujourd'hui, je me réjouis de cette opération qui vise à la fois à réduire les accidents et à contrôler le poids des camions qui endommagent prématurément nos routes. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

« Nous assistons depuis plusieurs mois à une croissance du nombre de camions et de voitures qui circulent sur l'autoroute 30 et la route 201, plus particulièrement la portion qui traverse la circonscription de Beauharnois et cette initiative viendra sans aucun doute ralentir les ardeurs de certains conducteurs téméraires. Il en va de la sécurité de nos citoyens et surtout de nos enfants. Je salue cette offensive commune, notamment pour contrer le camionnage illégal qui transite sur nos routes. »

Claude Reid, député de Beauharnois

Faits saillants :

Le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) est chargé de conseiller le gouvernement en matière de sécurité publique, notamment en ce qui concerne la police et la prévention de la criminalité, la sécurité civile, la sécurité incendie, les services correctionnels ainsi que les sciences judiciaires et la médecine légale.

Les responsabilités du MSP en matière de sécurité routière consistent à favoriser et à promouvoir la coordination des activités policières, à assurer l'application des lois relatives à la police, à élaborer des politiques relatives au maintien de la sécurité publique et à voir à la surveillance de la circulation routière.

