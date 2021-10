Un timbre de Postes Canada rend hommage au caricaturiste de presse Brian Gable

Brian Gable nous présente ses caricatures de presse pleines d'esprit tous les jours depuis plus de 40 ans, la majorité ayant été publiées dans le Globe and Mail . Titulaire de diplômes en beaux-arts et en éducation, il réalise sa première caricature éditoriale pour un journal étudiant durant ses études universitaires. En 1977, il commence à faire des caricatures une fois par semaine pour le Brockville Recorder and Times tout en enseignant l'art à l'école secondaire de Brockville, en Ontario. En 1980, il devient caricaturiste de presse pour le Regina Leader-Post . Il y travaille pendant sept ans puis entre au Globe and Mail en 1987 .

Dans ses caricatures, l'artiste représente les gens ordinaires et la façon dont ils perçoivent décisions prises par les grands dirigeants de ce monde. Il utilise régulièrement la satire et l'ironie pour mettre en évidence les enjeux importants auxquels notre pays et le monde sont confrontés. Durant sa carrière, il remporte sept fois le Concours canadien de journalisme pour la caricature éditoriale. En 2018, il est investi à titre de Membre de l'Ordre du Canada. Sa citation le décrit comme « une légende au sein de la communauté des caricaturistes de presse » et souligne que son travail « incarne notre sens de l'humour national, à savoir notre capacité à rire de nous-mêmes et de nos institutions ».

Postes Canada dévoile cinq timbres

Les autres timbres de cette émission de Postes Canada rendent hommage à Serge Chapleau (La Presse, dévoilé le 4 octobre), Terry Mosher (Montreal Gazette, 6 octobre), Duncan Macpherson (Toronto Star, 7 octobre) et Bruce MacKinnon (The Chronicle Herald, 8 octobre). Une discussion en direct avec les caricaturistes et Ian Macpherson, fils de Duncan Macpherson, aura lieu en ligne le 8 octobre à 11 h (HE). Inscrivez-vous à la webémission.

Les timbres et les articles de collection de l'émission Caricaturistes de presse seront en vente sur le site postescanada.ca et dans les bureaux de poste dès le 8 octobre. Pour voir des images des timbres, en savoir plus sur les caricaturistes ou découvrir d'autres produits, jetez un coup d'œil à ce qui suit :

À propos de l'émission de timbres

La plus récente émission de timbres de Postes Canada rend hommage à cinq des plus grands caricaturistes éditoriaux du pays, dont les œuvres inspirantes et marquantes contribuent à la création du tissu social canadien depuis 50 ans. Ces cinq caricaturistes primés, chacun honoré par son propre timbre, comptent parmi les meilleurs journalistes et raconteurs de notre pays. Leurs dessins percutants ont été des éléments importants dans certains des journaux les plus lus et les plus influents du Canada pendant des décennies.

Armés de crayons, d'encre et d'un esprit aiguisé, ces caricaturistes de presse ont illustré des problèmes complexes en une seule image et commenté avec une grande pertinence d'importants événements sur la scène nationale et internationale. Contestant le statu quo et abordant de front des sujets controversés, leur travail a transcendé la politique et joué un rôle important dans la défense des libertés démocratiques canadiennes.

En dessinant des caricatures qui puisent dans les émotions des Canadiens, ces talentueux artistes nous ont fait rire, réfléchir et pleurer. Alliant humour et art, ils nous informent et nous divertissent, en plus d'alimenter la conversation nationale et de lever le voile sur les inégalités et les injustices. Postes Canada est fière de souligner les contributions importantes de ces caricaturistes aux médias d'ici et à la société canadienne.

