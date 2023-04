Postes Canada est fière de souligner deux fêtes musulmanes célébrées par plus d'un million de personnes au Canada avec l'émission d'un timbre orné d'un bol conçu en 1329.

OTTAWA, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - Postes Canada a émis un nouveau timbre aujourd'hui pour souligner deux des plus importantes fêtes du calendrier musulman : l'Aïd al­Fitr et de l'Aïd al-Adha. Le timbre commémoratif met en vedette un magnifique bol en céramique datant de plusieurs siècles qui fait partie d'une collection du Musée royal de l'Ontario.

Datant de près de 700 ans, le bol est intimement lié à la fête de l'Aïd al-Fitr, qui souligne la fin du ramadan, le mois du jeûne du lever au coucher du soleil, l'une des pratiques les plus distinctives de l'Islam. Au-dessus du bol, le timbre porte la mention Aïd Moubarak, qui signifie « Vœux d'un Aïd béni » en arabe.

Le bol peint à la main a été fabriqué en 1329 en Iran. Il est fait de pâte de pierre, un matériau dur de poterie inventé au Moyen-Orient à partir d'un mélange de quartz moulu, de verre et d'argile. Le bol était probablement utilisé pour servir des dattes, de la soupe et d'autres aliments afin de rompre le jeûne le soir venu. Il est orné à l'intérieur d'un poème persan qui bénit la personne à qui le bol appartient.

Un trésor dans la collection du ROM

« Ce bol est un grand trésor, et le Musée royal de l'Ontario est honoré de pouvoir le garder pour les générations futures, explique Fahmida Suleman, Ph. D., conservatrice des collections du Monde islamique au musée. Il y a un sens profond de l'humanité dans ce bol, ce qui est particulièrement pertinent compte tenu des turbulences dans le monde d'aujourd'hui. Le poème nous invite à prendre un moment pour oublier nos tristesses et faire preuve de reconnaissance pour ce que nous avons, et il nous souhaite la protection et un peu de chance. Le bleu est de bon augure dans l'islam, alors même les couleurs que l'artiste a choisies visaient à élever l'âme. »

Cette année, l'Aïd al-Fitr, ou fête de la Rupture du jeûne, commence à la mi-avril. Le timbre a été émis aujourd'hui afin qu'on puisse l'utiliser pour envoyer des vœux avant la fête. L'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice, suit et marque la fin du pèlerinage du Hadj vers l'un des lieux les plus sacrés de l'islam, la Kaaba à La Mecque, en Arabie saoudite. En 2023, l'Aïd al-Adha commence à la fin du mois de juin. D'une durée de plusieurs jours, ces deux fêtes musulmanes, qui sont célébrées par plus d'un million de personnes au Canada, sont généralement synonymes de prières en groupe, de visites familiales, de festins communs, de cadeaux et d'actes de charité.

Célébrer la diversité culturelle du Canada

L'émission de 2023 est le cinquième timbre de l'Aïd de Postes Canada; les autres ont été émis en 2017, 2020, 2021 et 2022.

Le timbre consacré à l'Aïd est l'un des nombreux timbres qu'émet Postes Canada chaque année pour souligner diverses fêtes annuelles propres à la diversité culturelle du Canada. D'autres timbres comprennent Diwali, Hanoukka et Noël.

Le nouveau timbre et les articles de collection connexes sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays. Voici des liens qui vous permettront de trouver les images du timbre consacré à l'Aïd et d'autres produits, notre magazine En détail ainsi que d'autres ressources :

