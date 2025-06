Sophie McDougall a transmis ses connaissances sur sa culture et sa langue avec des générations d'élèves et de membres de la communauté

PRINCE ALBERT, SK, le 17 juin 2025 /CNW/ - Postes Canada a organisé un événement à Prince Albert aujourd'hui pour souligner l'émission prochaine d'un timbre rendant hommage à Sophie McDougall, aînée métisse et gardienne de la langue michif.

Leader autochtone et pédagogue dévouée, Sophie McDougall (1928-2023) a transmis ses vastes connaissances sur la culture et la langue de son peuple à des générations d'élèves et de membres de la communauté tout au long de sa vie.

Cette vignette est l'un des trois timbres consacrés à des leaders autochtones qui seront émis le 20 juin, soit la veille de la Journée nationale des peuples autochtones. Ce jeu de timbres constitue le quatrième volet de la série pluriannuelle Leaders autochtones de Postes Canada.

La vie et l'héritage de Sophie McDougall

Née Margaret Sophie Boyer en 1928 à St. Louis, en Saskatchewan, Sophie McDougall est descendante de l'un des premiers colons de la région. En tant que femme métisse, elle subit de la discrimination à l'école normale, mais y fait face avec courage et détermination. Elle enseigne ensuite avec dévouement pendant de nombreuses années. On lui confie ses premières classes en 1945 dans une petite école sans électricité située dans une région éloignée au nord de North Battleford.

Aînée pendant 20 ans à la Prince Albert Métis Women's Association, en Saskatchewan, Sophie McDougall traduit des livres et d'autres documents en michif, la langue traditionnelle des Métis, classée comme étant en situation critique par l'UNESCO. Elle travaille également avec de nombreux organismes de Prince Albert pour documenter et enseigner le français michif, un dialecte régional. À l'aube de ses 90 ans, elle apparaît dans la série YouTube Métis Women Stories et contribue plus tard à la création de l'application Learn Michif French. En 2023, elle reçoit la médaille d'or de l'Ordre Gabriel Dumont en reconnaissance de sa vie au service du peuple métis du Canada.

À propos du timbre

Le timbre présente une illustration de Sophie McDougall inspirée d'une photo fournie par sa famille. L'arrière-plan est composé de photos de l'église paroissiale et du pont de la route et du chemin de fer de St. Louis, en Saskatchewan, sa ville natale. Le timbre, conçu par Andrew Perro et illustré par Jennifer Radia, présente des photos d'arrière-plan avec la permission de la St. Louis Historical Society, des Provincial Archives of Saskatchewan et d'iStock. Il est imprimé par Lowe-Martin. L'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC, un pli Premier Jour officiel et un feuillet-souvenir.

Le lieu d'oblitération est St. Louis, en Saskatchewan, et le cachet d'oblitération est une vieille cloche d'école qui symbolise le rôle central que l'éducation a joué dans la vie de Sophie McDougall.

À propos de la série sur les leaders autochtones

Lancée en 2022, la série sur les leaders autochtones souligne les contributions de leaders des communautés inuit, métisses et des Premières Nations qui ont consacré leur vie à préserver leurs cultures et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.

Cette année, Postes Canada émettra trois timbres en l'honneur de Julia Haogak Ogina, Sophie McDougall et Bruce Starlight. Deux autres activités ont lieu ce mois-ci :

Le vendredi 13 juin, le timbre en l'honneur de Julia Haogak Ogina a été dévoilé à Ulukhaktok, aux Territoires du Nord-Ouest.

Le jeudi 19 juin, le timbre rendant hommage à Bruce Starlight sera dévoilé lors d'un événement à la Nation Tsúut'ínà, en Alberta .

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays dès le 20 juin.

