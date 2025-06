Julia Haogak Ogina a travaillé fort pour protéger et promouvoir sa culture et sa langue

ULUKHAKTOK, NT, le 13 juin 2025 /CNW/ - Lors d'un événement spécial aujourd'hui à Ulukhaktok, Postes Canada a dévoilé un timbre rendant hommage à la leader autochtone Julia Haogak Ogina.

Cette professeure de danse du tambour inuit accomplie a consacré sa vie à la préservation de la culture et de la langue de ses ancêtres. Elle est reconnue pour ses efforts de récupération et de préservation des chansons de danse du tambour ainsi que pour la création d'un cadre linguistique régional et de programmes favorisant l'apprentissage et le transfert des connaissances par l'oral.

Ce timbre est l'un des trois timbres consacrés à des leaders autochtones qui seront émis le 20 juin, la veille de la Journée nationale des peuples autochtones. Ce jeu de timbres constitue le quatrième volet de la série pluriannuelle Leaders autochtones de Postes Canada.

La vie et l'héritage de Julia Haogak Ogina

Née en 1962 à Ulukhaktok, aux Territoires du Nord-Ouest, Julia Haogak Ogina grandit en apprenant les coutumes et les traditions de ses ancêtres par la danse, le chant et les récits. Alors que de plus en plus de gens de sa communauté partent s'installer dans des communautés centralisées, qu'on envoie les enfants dans des pensionnats et que l'apprentissage de l'anglais devient essentiel pour trouver du travail, elle commence à remarquer des lacunes dans ses propres connaissances. Elle travaille comme traductrice et assistante à la recherche pour documenter le livre The Northern Copper Inuit: A History (1996). Réalisé en consultation avec les aînés et aînées de la collectivité, le projet traite des débuts de la région d'Ulukhaktok jusqu'aux périodes de contact précoces et tardives puis jusqu'à la vie moderne.

Vers 2006, elle devient la coordonnatrice des programmes des aînés, de la langue et de la culture de la Kitikmeot Inuit Association, dont le mandat est de gérer les terres et les ressources qui soutiennent les valeurs traditionnelles et culturelles. Dans le cadre de ce poste, elle valorise l'apprentissage oral et le transfert de connaissances par la communauté. En 2017, elle contribue à la publication de Huqqullaarutit Unipkaangit (Stories Told through Drum Dance Songs). Ce projet nécessite dix ans de consultation avec des aînées et aînés pour retrouver et préserver des chansons de danse du tambour, qui sont, selon Julia Ogina, un canal pour le savoir ancestral et « une fenêtre sur toutes les forces de notre peuple ».

Julia Ogina est reconnue au sein de sa communauté et à l'échelle nationale pour son travail. En 2017, elle reçoit le prix pour la réalisation exceptionnelle en revitalisation linguistique de l'Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit et, en 2020, la Médaille du service méritoire.

À propos du timbre

Le timbre présente une photo de Julia Ogina en tenue de danse du tambour au festival QAGGIQ 2021 à Iqaluit, au Nunavut. Conçu par Andrew Perro, il présente une photographie prise par Matisse Harvey pour les Archives de Radio-Canada. Il est imprimé par Lowe-Martin. L'émission comprend un carnet de six timbres PermanentsMC, un pli Premier Jour officiel et un feuillet-souvenir.

Le lieu d'oblitération est Ulukhaktok, aux Territoires du Nord-Ouest (le lieu de naissance de Julia Ogina), et le cachet d'oblitération est une image d'un tambour traditionnel.

À propos de la série sur les leaders autochtones

Lancée en 2022, la série sur les leaders autochtones souligne les contributions de leaders des communautés inuit, métisses et des Premières Nations qui ont consacré leur vie à préserver leurs cultures et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.

