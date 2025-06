OTTAWA, ON, le 12 juin 2025 /CNW/ - Postes Canada a été informée que la ministre de l'Emploi et des Familles a approuvé sa demande de tenue d'un scrutin sur ses offres finales au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), en vertu de l'article 108.1 du Code canadien du travail.

Le scrutin, qui sera administré par le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), se déroulera aussitôt que possible et donnera aux membres des unités de négociation urbaine et des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) l'occasion de s'exprimer sur les offres finales de Postes Canada. Nous sommes prêts à travailler avec le CCRI pour la préparation du scrutin et nous communiquerons les détails dès que possible.

Nous sommes satisfaits de la décision de la ministre, car elle donnera aux employés et employées l'occasion de se faire entendre et de voter sur une nouvelle convention collective à un moment critique de notre histoire. Ce vote de ratification survient alors que les parties demeurent dans une impasse après 18 mois de négociation, une grève nationale, et la tenue d'une Commission d'enquête sur les relations de travail qui a mis en lumière les problèmes auxquels nous sommes confrontés et ce qui doit être fait pour commencer à les résoudre.

Une entente négociée entre les parties a toujours été la voie privilégiée avant la tenue d'un vote de ratification par les membres, mais dans ce cas-ci, les parties demeurent dans une impasse majeure. Postes Canada a présenté ses offres finales au STTP pour l'unité urbaine et l'unité des FFRS le 28 mai 2025. Le scrutin portera sur ces offres.

