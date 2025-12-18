QINGDAO, Chine, 18 décembre 2025 /CNW/ - Le groupe Haier, fournisseur mondial de premier plan de solutions pour une vie meilleure et pour la transformation numérique, a officiellement lancé son 7e Festival mondial des passionnés (le « Festival des passionnés »). Porté par le coup d'envoi extrêmement réussi du 20 novembre à Liverpool, le Festival 2026 des passionnés, placé sous le thème de la « promotion de la vie avec Haier », célèbre l'esprit des champions, des enceintes sportives à la vie quotidienne.

Haier Malaysia accueille le 7e Festival mondial des passionnés avec une expérience éphémère immersive (PRNewsfoto/Haier Group) Mme Wang Mei yan, vice-présidente et chef de la marque au sein du groupe Haier (PRNewsfoto/Haier Group) Un terrain de jeu mondial : le Festival mondial 2026 des passionnés de Haier met en avant le sport, la technologie et la communauté (PRNewsfoto/Haier Group)

Ce festival inauguré en 2019, qui a commencé comme une campagne dans les médias sociaux, s'est transformé en une série d'événements interactifs mondiaux qui rapprochent encore la marque de ses adeptes. Tout au long de ce parcours, le Festival des passionnés a entre autres organisé la célébration du 40e anniversaire de Haier au siège social de la marque, des visites de passionnés au salon AWE en Chine, à Roland-Garros, à l'Open d'Australie et aux finales de l'ATP en Italie, ainsi que la Coupe de tennis des passionnés de Haier. Grâce à des activités en ligne et hors ligne attrayantes, Haier s'est imposée comme une marque plus pertinente et plus sincère, capable de tisser des liens émotionnels plus profonds avec les utilisateurs.

Du 17 au 21 décembre 2025, le Festival des passionnés fait escale à Kuala Lumpur, en Malaisie, au Pavillon Bukit Jalil - La Piazza. Sur une superficie de 2 600 mètres carrés, l'événement invite les amateurs de sport et les inconditionnels de la marque Haier à assister et à participer à des rencontres sportives, parties de football, de tennis, de badminton et bien plus encore, afin de découvrir le nouveau mode de vie intelligent.

Initiative de la marque visant à redonner à ses utilisateurs et à ses adeptes de longue date partout dans le monde tout ce qu'elle a reçu d'eux, le Festival 2026 des passionnés, dans une version totalement réactualisée, est placé sous le thème du sport : plus de 100 événements de la Coupe des passionnés de Haier se dérouleront tout au long de l'année dans plus de 20 pays et régions du monde, comme à Melbourne, Shanghai, Paris ou Berlin, pour proposer aux enthousiastes un éventail complet de festivals sportifs ludiques autour de pavillons accueillant des expériences hors ligne propices à l'exploration et au jeu, avec une restauration sur place.

« Dans la perspective de 2026, le Festival mondial des passionnés de Haier apportera trois améliorations majeures : étendre sa présence mondiale à un plus grand nombre de pays, notamment l'Australie, la France et l'Allemagne, et élargir la portée de la cocréation; innover en matière d'expériences immersives pour briser la frontière entre engagement en ligne et hors ligne et renforcer la participation interactive; approfondir les liens émotionnels grâce au marketing sportif pour permettre aux utilisateurs de participer activement à l'innovation relative aux produits et aux services, et ainsi de devenir de véritables cocréateurs de l'écosystème Haier », a déclaré Mme Wang Mei yan, vice-présidente et chef de la marque au sein du groupe Haier.

Grande marque de renommée mondiale régulièrement classée depuis 16 ans au premier rang du volume des ventes au détail d'appareils électroménagers par Euromonitor International, Haier a étendu sa présence à plus de 200 pays et régions pour être désormais adoptée par plus d'un milliard de foyers dans le monde. Elle est devenue une marque de confiance de classe mondiale, plébiscitée par les consommateurs du monde entier.

À l'échelle mondiale, Haier exploite 10 grands centres de R & D, 71 instituts de recherche, 35 parcs industriels, 163 centres de fabrication et un réseau de 230 000 points de vente. Selon les statistiques, la marque Haier s'est imposée au niveau mondial comme un chef de file dans les principaux pays et les marchés grand public.

Promoteur de l'esprit sportif et de la puissance de l'innovation, le Festival 2026 des passionnés devrait toucher des centaines de millions d'inconditionnels de Haier dans le monde entier en incarnant la marque « championne » qu'est Haier, pionnière de la technologie intelligente qui comprend vraiment la vie quotidienne des gens.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.haier.com/global/.

À propos du groupe Haier

Fondé en 1984, le groupe Haier est un fournisseur mondial de premier plan de solutions pour une vie meilleure et pour la transformation numérique, qui nourrit l'ambition de faire naître plus de possibilités par plus de création.La marque Haier a toujours privilégié l'utilisateur pour construire un paysage reposant sur trois piliers : l'habitat intelligent, la santé globale et l'économie numérique. L'entreprise a établi 10 centres de R & D, 35 parcs industriels et 163 centres de fabrication, pour atteindre un chiffre d'affaires mondial de 57 milliards de dollars américains en 2024. Haier figure depuis 7 ans sur la liste Kantar BrandZ des 100 marques mondiales les plus puissantes. En outre, Haier occupe la première place du classement Euromonitor des grandes marques mondiales d'appareils électroménagers depuis 16 ans. Haier regroupe 8 sociétés cotées en bourse. Sa filiale Haier Smart Home est présente dans le classement Fortune Global 500 et dans le palmarès Fortune des sociétés les plus admirées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2848720/Haier_Malaysia_Welcomes_7th_Global_Fans_Festival_Immersive_Pop_Up_Experience.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2848721/Ms_Wang_Mei_yan_Vice_President_Chief_Brand_Officer_Haier.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2848722/A_Global_Playground_Haier_s_2026_Global_Fans_Festival_Champions_Sports.jpg

SOURCE Haier Group

CONTACT : [email protected]