PARIS, 8 juin 2025 /CNW/ - Dans une étape audacieuse pour faire progresser la croissance inclusive et mobiliser la génération des plus jeunes, Haier, la première marque mondiale d'appareils électroménagers, a officiellement lancé la Coupe des amateurs de Haier à Paris, pour marquer un moment stratégique dans l'évolution de la vision mondiale de Haier en matière de marketing sportif.

Au-delà du jeu : la vision de Haier pour la jeunesse et le développement durable (PRNewsfoto/Haier Group)

La Coupe des amateurs de Haier, qui a eu lieu en marge de la quinzaine de Roland-Garros (French Open) de renommée mondiale, a réuni des joueurs de tennis prometteurs de moins de 14 ans de toute la France pour une journée de compétition animée et de célébration culturelle. Plus qu'un tournoi pour les jeunes, l'initiative a mis en valeur la vision de Haier d'utiliser le sport comme un pont entre les générations, les régions et les aspirations communes.

L'événement a culminé dans une occasion exclusive pour les gagnants de rencontrer l'ancienne championne numéro un de la WTA, Ana Ivanovic, au village des amateurs de Haier Roland-Garros, afin d'inspirer des rêves et d'établir des liens entre les jeunes athlètes et des icônes mondiales.

Une commandite stratégique ancrée dans la raison d'être

Organisée conjointement par Haier et Open Stade Français, la Coupe des amateurs de Haier s'appuie sur l'héritage de l'un des tournois de tennis junior les plus réputés de France. Fondé en 1983 et faisant partie du circuit junior ITF, l'Open Stade Français est depuis longtemps une plateforme de compétition et de perfectionnement pour les talents émergents du tennis.

Le partenariat renforce l'autonomie de jeunes athlètes de divers milieux en offrant des possibilités de classement, d'échanges culturels et de croissance personnelle. La collaboration reflète l'accent croissant mis par les marques mondiales sur la création d'un impact social durable grâce à des initiatives axées sur les jeunes.

Facteurs ESG en action : transformer notre raison d'être en impact concret

La Coupe des amateurs de Haier est fondée sur la conviction que le sport peut servir de pont, en liant les individus aux collectivités et nourrissant les aspirations communes des générations. Cette philosophie s'inscrit dans la vision élargie des facteurs ESG de Haier, où le sport devient un outil de développement inclusif plutôt qu'une simple occasion de valorisation de la marque.

En Europe, Haier va au-delà des affaires pour défendre des causes sociales et environnementales. Lors du marathon relais de Milan, Haier Europe a été l'un des principaux collecteurs de fonds de l'événement et a soutenu l'expansion des deux centres Spazi Donna à Milan, assurant ainsi un avenir meilleur et plus sûr aux femmes confrontées à des situations difficiles.

Sur le plan environnemental, Haier Europe s'est concentrée sur la réduction des déchets et les pratiques d'économie circulaire. En 2025, son centre de fabrication à Eskişehir, en Turquie, a atteint un taux de recyclage de 99 % et a reçu la certification Zéro déchet dans les sites d'enfouissement dans le cadre de la norme DIN SPEC 91436. Dans toute la région, Haier Europe a atteint un taux de recyclage des déchets moyen de 98 %, ce qui souligne son engagement opérationnel envers le développement durable. Pour encourager et soutenir l'économie circulaire et la culture du recyclage et de la réutilisation, Haier s'est associée à Esosport, une société à vocation sociale qui exerce ses activités dans le secteur de la gestion des déchets, en offrant à ses employés la possibilité de donner leurs vieilles chaussures et balles de tennis. Ces chaussures et balles de tennis deviendront ensuite de nouveaux terrains de jeu pour les enfants et des pistes pour les athlètes.

L'engagement social de la marque s'étend également au milieu de travail. En 2025, Haier Europe a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Royaume-Uni et en Irlande et a reçu le prix « Company for Generation Z », organisé par Radar Academy, ce qui témoigne de son engagement à favoriser un milieu de travail inclusif et autonome.

À la base, Haier croit que le sport sert de pont essentiel, en liant les individus à la société et à l'environnement. Cette philosophie est profondément ancrée dans l'ADN de la marque Haier, où les facteurs ESG ne sont pas des compléments, mais des forces qui font partie intégrante de chaque étape au-delà du jeu.

Sport et mission : établir des liens significatifs

L'engagement à long terme de Haier dans le sport mondial reflète une approche stratégique du développement de la marque. Il met l'accent sur la pertinence culturelle, l'impact communautaire et la croissance durable.

Grâce à des partenariats dans les domaines du tennis, du basketball et des marathons et dans des secteurs émergents comme les sports électroniques, Haier utilise le sport non seulement comme un canal de communication, mais aussi comme une plateforme pour promouvoir l'innovation, l'autonomisation des jeunes et le développement responsable.

La stratégie sportive de Haier transcende sa visibilité. Qu'il s'agisse d'appareils écologiques à des événements internationaux ou de tournois de jeunes inclusifs comme la Coupe des amateurs de Haier, chaque effort contribue à l'atteinte d'objectifs ESG élargis, en positionnant le sport comme un véhicule d'inclusion, de bien-être et de sensibilisation à l'environnement.

Perspectives : bâtir un héritage d'inspiration et de croissance

Pour la suite des choses, Haier vise à approfondir son rôle au carrefour du sport, de l'innovation et de la valeur sociale. En investissant dans des plateformes qui font la promotion de la persévérance, de l'équité et du progrès à long terme, la marque cherche à cultiver une présence admirée à l'échelle mondiale et percutante sur le plan social.

