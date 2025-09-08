Aujourd'hui, au salon IFA de Berlin, des dirigeants des deux clubs se sont joints à Haier pour assister au dévoilement de la nouvelle stratégie de marque de Haier et pour annoncer les partenariats à l'échelle mondiale. Dans le cadre de ces partenariats, Haier sera actif dans les stades, sur le volet numérique et dans les points de contact de vente au détail, il offrira des expériences exceptionnelles pour les amateurs et explorera des produits comarqués pour la maison intelligente qui transposent l'énergie d'un jour de marque dans la vie quotidienne.

« Nous sommes ravis de rehausser notre stratégie de marketing sportif en nous associant au Liverpool Football Club et au Paris Saint-Germain -- deux des clubs champions les plus célèbres au monde. Leur quête incessante d'excellence et leur esprit d'innovation trouvent un écho profond dans l'ADN entrepreneurial de Haier et dans notre engagement à bâtir une marque vraiment mondiale. Avec ces partenariats, nous visons à inspirer, à créer des liens et des expériences plus riches et plus intelligentes pour les amateurs et les consommateurs du monde entier, a déclaré Haishan Liang, vice-président du conseil d'administration et président de Haier Group. Les grandes équipes gagnent grâce à la précision, au travail d'équipe et à l'amélioration constante. Nous construisons nos produits de la même façon : ils sont conçus en fonction des personnes, alimentés par la technologie et éprouvés au quotidien. »

« Haier est une marque ambitieuse, novatrice et de calibre mondial, et nous sommes ravis de l'accueillir dans la famille du LFC, a déclaré Ben Latty, directeur commercial du Liverpool Football Club. En tant que chef de file des fournisseurs d'appareils électroménagers, Haier s'est bâti une réputation de qualité et une forte présence sur les marchés du monde entier. Cette portée mondiale correspond à l'échelle du public mondial du Liverpool Football Club; nous sommes ravis de voir ce partenariat prendre vie et impatients de travailler ensemble. »

« Nous sommes très heureux d'accueillir Haier au sein de la famille Paris Saint-Germain, a déclaré Richard Heaselgrave, directeur des revenus du Paris Saint-Germain. En tant que marque mondiale d'appareils électroménagers de premier plan, Haier fait partie de la vie quotidienne des gens. Ce partenariat est une occasion unique de rapprocher davantage le Club de nos amateurs à l'échelle mondiale, tant au stade qu'à la maison. »

Dans le domaine du soccer, Haier s'associe également à LALIGA, l'une des ligues de soccer les plus regardées au monde, à Liga Portugal, l'une des ligues nationales dont la croissance est la plus rapide en Europe, et à la Fédération royale marocaine de football, une équipe nationale africaine de premier plan dont la visibilité est croissante à l'échelle mondiale. Ces partenariats soulignent la centralité stratégique de l'Espagne, du Portugal et du Maroc dans la feuille de route de Haier vis-à-vis du soccer.

Dans le cadre de sa toute nouvelle stratégie de double commandite dans le monde du sport qui comprend le tennis, Haier a renouvelé son partenariat stratégique avec l'ATP Tour jusqu'en 2028. Le portefeuille de tournois de la marque comprendra : le tournoi d'Umag (Plava Laguna Croatia Open), le tournoi de Rotterdam (ABN Amro Open), le tournoi de Munich (BMW Open) et les prestigieuses finales du tournoi des ATP à Turin (Nitto ATP Finals). Grâce à cette prolongation, Haier continuera de bénéficier de la visibilité de sa marque sur le court, d'expériences d'accueil de qualité supérieure et de l'intégration de produits sur place lors de certains événements de l'ATP Tour -- une plateforme mondiale pour présenter ses dernières innovations en matière de vie intelligente. La marque bénéficiera également d'une visibilité sur les canaux numériques de l'ATP, touchant un public en ligne de plus d'un milliard de personnes. Dans le monde du tennis, Haier poursuit ses partenariats avec Roland-Garros et les Rolex Paris Masters, ainsi qu'avec l'Open d'Australie et le Mutua Madrid Open, consolidant davantage le tennis en tant que plateforme haut de gamme dans sa stratégie mondiale.

Dans le cadre de cette nouvelle phase, Haier élargira son rôle de partenaire Or de l'ATP, non seulement dans la catégorie des appareils électroménagers, mais aussi désormais dans le domaine du divertissement et de la télévision à domicile, renforçant ainsi sa visibilité intersectorielle et son dialogue continu avec une clientèle mondiale.

« Le prolongement de notre partenariat avec Haier démontre la valeur et l'impact de notre collaboration jusqu'à présent, a déclaré Rodolphe Tastet, vice-président, Partenariats, ATP. Depuis que nous avons uni nos forces en 2023, nous avons travaillé en étroite collaboration pour présenter la technologie de pointe de Haier au public mondial de l'ATP. Nous sommes fiers de continuer sur cette lancée, en renforçant notre engagement commun en matière d'innovation et d'excellence. »

Le partenariat entre la marque et les grands événements internationaux de tennis provient d'un profond partage de valeurs, comme l'élégance, la précision et la quête de performances de haut niveau. Des qualités qui distinguent à la fois les grands champions et les solutions connectées de Haier : une combinaison parfaite de technique, d'excellence et d'expression de style.

En s'associant au Liverpool Football Club et au Paris Saint-Germain, en renouvelant son partenariat à long terme avec l'ATP Tour et les grands tournois internationaux, et en renforçant sa présence avec LALIGA, la Liga Portugal et le soccer marocain, Haier ne se contente pas de placer son nom à côté des champions, il prouve que la marque d'appareils électroménagers numéro un au monde joue au même niveau que les clubs et les athlètes numéro un au monde. Ensemble, nous transformons la passion qui anime les terrains et les courts en un mode de vie plus intelligent et plus connecté à la maison. L'excellence a sa place partout : vivez, applaudissez et gagnez avec le numéro un de la maison des champions. Loin d'être une initiative isolée, ces partenariats sont le plus récent chapitre d'une histoire de longue date entre Haier et le sport; un parcours s'appuyant sur la conviction que le sport est une plateforme puissante pour inspirer, nouer des liens et créer une valeur commune. Ils enrichissent un portefeuille de commandites prestigieuses déjà en place dans les domaines du soccer, du tennis, du volley-ball et d'autres disciplines, confirmant l'approche particulière de Haier en matière de partenariats -- à savoir choisir des plateformes qui reflètent les valeurs d'excellence, de travail d'équipe et d'amélioration continue de la marque.

À la fin des années 1980 et au début des années 1990, Candy, qui fait désormais partie de Haier Europe, a été le principal commanditaire du Liverpool Football Club, une époque qui demeure l'un des chapitres les plus emblématiques de l'histoire du club. Avec l'annonce d'aujourd'hui, la boucle est bouclée, ce qui renforce les liens de longue date du groupe avec le soccer et ses communautés d'amateurs à l'échelle mondiale.

HAIER SYNONYME DE SPORT

Le lien de Haier avec le sport est vaste, stratégique et mondial; il reflète une véritable identité multisports. Des terrains de volley-ball en Chine à la terre battue de Roland-Garros, des stades de cricket d'Asie du Sud aux stades de soccer d'Europe et d'Afrique, Haier a construit un modèle de commandite qui s'adapte aux passions locales tout en renforçant sa vision mondiale. Cette philosophie se reflète dans le vaste portefeuille de références de Haier, chacune conçue pour répondre aux besoins réels des consommateurs tout en respectant les spécificités culturelles et les habitudes locales.

Qu'il s'agisse d'une machine à laver conçue pour le soin de tissus traditionnels et délicats ou d'un climatiseur capable de fonctionner même pendant les surtensions, chaque solution est conçue pour améliorer la vie des gens partout dans le monde.

La même vision guide la stratégie de commandite sportive de Haier : un portefeuille de partenariats qui reflète les passions locales tout en servant un objectif mondial. Des terrains de soccer aux courts de tennis, de l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique, Haier investit dans des plateformes qui trouvent un écho authentique dans la vie des gens et transforme le sport en un langage universel qui unit la technologie, la culture et les émotions dans une seule histoire commune : Jouez avec les meilleurs.

À propos de Haier Group

Fondé en 1984, Haier Group est un important fournisseur mondial de solutions améliorant la vie et favorisant la transformation numérique, avec l'objectif de favoriser la création et les possibilités. Haier a toujours été axé sur l'utilisateur et a bâti un paysage à trois piliers : la vie intelligente, l'industrie complète de la santé et l'industrie de l'économie numérique. L'entreprise a établi 10 centres de recherche et développement, 35 parcs industriels et 163 centres de fabrication, réalisant un chiffre d'affaires mondial de 55,9 milliards de dollars américains en 2024. Haier s'est classée parmi les 100 marques ayant le plus de valeur au monde selon Kantar BrandZ pendant sept années consécutives. De plus, Haier occupe la première position du classement mondial des grandes marques d'appareils électroménagers d'Euromonitor depuis 16 années consécutives. Haier possède huit sociétés cotées en bourse, dont la filiale Haier Smart Home qui figure au classement Fortune Global 500 et sur la liste des entreprises les plus admirées au monde de Fortune.

À propos du Liverpool Football Club

Fondé en 1892, le Liverpool Football Club est l'un des clubs de soccer les plus historiques et les plus célèbres au monde, ayant remporté 20 titres de championnat, dont la Premier League, huit Coupes d'Angleterre (FA Cup), 10 Coupes de la Ligue (League Cups), six Coupes d'Europe (Ligue des champions), trois Coupes de l'UEFA, quatre Supercoupes d'Europe, 16 Community Shields, deux titres de la Super League féminine et un championnat féminin. En tant que club socialement responsable, le Liverpool Football Club est fier du travail qu'il accomplit grâce à The Red Way, un engagement communautaire primé qui consiste à créer un avenir meilleur pour la population, la planète et les communautés. Cet engagement comprend des efforts visant à améliorer la durabilité à l'échelle du club, à renforcer l'égalité, la diversité et l'inclusion dans tous les domaines et à créer des possibilités qui changent la vie des enfants et des jeunes du Merseyside et d'ailleurs grâce à son organisme de bienfaisance officiel, la LFC Foundation.

À propos du Paris Saint-Germain

Fondé en 1970 et couronné vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA pour la première fois en 2025, le Paris Saint-Germain (PSG) est le club sportif qui réussit le mieux en France et une force de premier plan sur la scène européenne. Depuis son rachat par Qatar Sports Investments (QSI) en 2011, le PSG est devenu une institution multisports, excellant dans le soccer, le handball et le judo masculin et féminin et les sports électroniques. En 2022, la société américaine Arctos Partners a investi dans le Club pour soutenir sa stratégie de croissance à long terme. Avec plus de 500 millions d'adeptes à l'échelle mondiale et plus de 230 millions d'abonnés sur les l'ensemble de ses médias sociaux, le PSG est devenu une icône culturelle, à l'intersection du sport, de la mode et du divertissement. Ses collaborations avec des marques mondiales comme Jordan ont renforcé son statut de marque de style de vie reconnue à l'échelle mondiale. En 2024, le club a inauguré le Campus Paris Saint-Germain, une installation de pointe qui établit de nouvelles normes pour le déploiement et la performance des athlètes. En tant que club de la nouvelle génération, le Paris Saint-Germain allie l'excellence athlétique, l'influence culturelle et l'impact social pour façonner l'avenir du sport et de la société.

À propos de l'ATP

La mission de l'ATP est de servir le tennis. En tant qu'organe directeur de l'ATP Tour et de l'ATP Challenger Tour, nous divertissons un milliard d'amateurs dans le monde, nous présentons les plus grands joueurs du monde lors de tournois prestigieux et nous inspirons la prochaine génération du jeu. De l'United Cup en Australie à l'Europe, en passant par les Amériques et l'Asie, les vedettes de la bataille pour les titres et les points au classement ATP PIF aux ATP Masters 1000, 500 et 250 et aux tournois du Grand Chelem. Tous les chemins mènent à la finale des ATP Finals, notre prestigieux dernier tournoi de la saison qui se tient à Turin, en Italie. En sélectionnant les huit meilleurs joueurs en simple et les huit meilleures équipes en double de la saison, le tournoi marque le couronnement des joueurs numéros 1 mondiaux à l'ATP, présenté par le PIF, accomplissement ultime en tennis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ATPTour.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2765342/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club_Paris.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2765343/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2765344/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Paris_Saint_Germain.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2765345/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2765346/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Paris_Saint_Germain_1.jpg

