Plus d'une centaine de lots variés, d'une valeur débutant à 20 $, sont mis à l'encan, incluant des articles offerts par de nombreuses personnalités publiques, dont les Olympiens Alexandre Bilodeau et Benoît Huot, l'animatrice Saskia Thuot, la nutritionniste Isabelle Huot, le créateur de mode Jean Airoldi, la conférencière Josée Boudreault, l'entraîneuse Josée Lavigueur et la blogueuse de voyage Lydiane St-Onge.

« Nous nous réjouissons du généreux soutien offert par diverses personnalités et entreprises locales, qui nous ont donné plusieurs articles uniques pour l'Encan, mentionne Carl Julien, vice-président principal, Québec. Nous avons les lunettes de ski autographiées que portait Alexandre Bilodeau lorsqu'il a remporté l'or aux Olympiques de Sotchi, mais également de superbes lots alcoolisés provenant de la célèbre cave du Coureur des Bois ou une bouteille de la série Invitation Grand Vin de Guy Lafleur, une paire de billets pour toute destination régulière d'Air Canada en Amérique du Nord, des séjours à l'hôtel ou au spa, de nombreux bijoux et objets de collection, dont une toile signée A.Y. Jackson, un membre du Groupe des Sept. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts ! »

Cœur + AVC s'est donné la mission de combler le fossé en recherche et de sauver la vie d'un plus grand nombre de femmes en améliorant les diagnostics et les traitements. Le cœur et le cerveau des femmes sont différents de ceux des hommes, mais deux tiers des recherches sur les maladies du cœur et l'AVC sont encore axés sur les hommes.

« Les femmes continuent d'être sous-représentées en recherche, de recevoir des diagnostics erronés et des traitements inadéquats », affirme M. Julien. Nous travaillons avec acharnement pour combler ce fossé et propulser les prochaines percées en recherche. C'est pour cette raison que les événements comme l'Encan virtuel et les soirées Robe Rouge, organisées au cours des années précédentes, sont essentiels : ils nous permettent de sensibiliser les gens à ces enjeux et d'amasser des fonds pour la recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes.

Cœur + AVC souhaite remercier les partenaires de l'Encan virtuel, Cromwell Management, Metro mon épicier, Fondation Air Canada, Pfizer, BoxKnight, Le Coureur des Bois et la SAQ, ainsi que les partenaires médias, Rythme, The Beat et M 102,9.

Pour prendre connaissance de la liste des lots ou pour miser sur l'Encan virtuel de Cœur + AVC, veuillez consulter la page coeuretavc.encanweb.ca.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous promouvons la santé, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, à la prévention et à des politiques publiques. coeuretavc.ca

Récemment, Cœur + AVC a lancé la campagne Combattons ensemble, qui vise à unir les gens de partout au pays contre la myriade de problèmes liés aux maladies du cœur et à l'AVC. Cliquez ici pour en apprendre plus. Joignez-vous à nous et combattons ensemble les maladies du cœur et l'AVC.

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Renseignements: Maryse Bégin, Gestionnaire régionale, Communications, Québec, Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 514 871-8038, poste 20232, [email protected]

