En ce Mois de l'AVC, Cœur + AVC présente cinq faits importants à connaître

MONTREAL, le 3 juin 2025 /CNW/ - Juin est le Mois de l'AVC. Cette année, Cœur + AVC présente cinq faits sur l'AVC que tout le monde devrait connaître, mais que la plupart des gens ignorent probablement. Plus de 108 000 AVC surviennent chaque année au Canada. Malgré cela, plus du tiers de la population ne connaît pas les signes les plus courants de l'AVC* et 7 personnes sur 10 ne comprennent pas les facteurs de risque d'AVC ou de maladies du cœur**.

« En ce Mois de l'AVC, nous voulons aider les gens à mieux comprendre l'AVC, à le prévenir, à apprendre les signes et à savoir comment agir, déclare Katie White, directrice, Systèmes de santé, à Cœur + AVC. Ces informations peuvent sauver des vies. »

Cinq faits étonnants sur l'AVC

1. Un AVC peut survenir à n'importe quel âge.

Bien que le risque d'AVC augmente avec l'âge, n'importe qui peut en subir un, y compris les jeunes adultes, les bébés et les enfants. En fait, le risque chez les enfants est à son plus élevé dans les semaines qui suivent la naissance. Au Canada, tous les jours, un bébé subit un AVC au cours de cette période critique et plus de 10 000 enfants vivent avec ses séquelles.

2. Les cas d'AVC sont en hausse, mais un plus grand nombre de personnes y survivent.

À l'heure actuelle, un AVC se produit environ toutes les 5 minutes au pays. Cette augmentation est en grande partie liée au vieillissement de la population. Toutefois, un nombre croissant de personnes plus jeunes subissent des AVC, et ce, parce qu'elles présentent de plus en plus de facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle, le diabète et un taux élevé de cholestérol. Voici les faits : d'après une recherche financée par Cœur + AVC, un AVC sur 20 au Canada survient chez une personne de moins de 45 ans. De plus, de nouvelles données probantes semblent indiquer que les jeunes femmes présentent un risque accru par rapport aux hommes du même âge.

Le nombre de personnes qui survivent à un AVC a augmenté au fil des dernières décennies. Aujourd'hui, près d'un million de personnes vivent avec les séquelles d'un AVC au Canada.

« Avant de subir un AVC, je croyais que seules les personnes âgées pouvaient en subir un. Je n'avais aucune idée que ça pouvait m'arriver », déclare Samantha Gomez. Ancienne Madame Univers Canada, elle a subi un grave AVC ischémique à seulement 23 ans.

3. L'AVC est lié à la santé du cœur

« Le cœur peut avoir des effets sur le cerveau, le cerveau peut avoir des effets sur le cœur, et tous deux peuvent être touchés par d'autres processus dans le corps », affirme la Dre Thalia Field, neurologue spécialiste de l'AVC, professeure de médecine à l'Université de la Colombie-Britannique et chercheuse subventionnée par Cœur + AVC.

Certaines maladies du cœur, comme l'insuffisance cardiaque, les cardiopathies congénitales et la fibrillation auriculaire, peuvent accroître - parfois de manière considérable - le risque d'AVC. De même, l'AVC peut accroître le risque de maladies du cœur, y compris d'arrêt cardiaque. En effet, le système vasculaire relie le cœur et le cerveau; il s'agit du réseau de vaisseaux sanguins qui transportent le sang et l'oxygène dans le corps.

Ken Wong, producteur de télévision, père de famille et amateur de course à pied a subi un AVC dans la quarantaine. Des examens ont plus tard révélé qu'il est né avec un petit trou entre les cavités supérieures de son cœur. Cette malformation, appelée foramen ovale perméable (FOP), peut augmenter le risque d'AVC causé par un caillot. « Ce n'est pas nécessairement la cause de mon AVC, mais ça pourrait l'expliquer, indique Ken. Savoir cela m'a aidé à comprendre et m'a apporté un certain soulagement. »

4. On peut prévenir l'AVC.

Un mode de vie et des comportements sains, comme bien manger, faire de l'exercice physique et ne pas fumer, peuvent permettre de prévenir jusqu'à 80 % des cas d'AVC ou de maladies du cœur précoces. Pour certaines personnes, ces habitudes sont plus difficiles à adopter, en raison par exemple de leur situation financière, de leur lieu de résidence ou d'autres inégalités. En outre, certains facteurs de risque, comme l'âge, le sexe et les antécédents familiaux, ne peuvent pas être modifiés.

5. Connaître les signes VITE de l'AVC permet de sauver des vies.

Le fait de savoir reconnaître les signes de l'AVC et d'agir rapidement peut être une question de vie et de mort, ou contribuer largement à un rétablissement optimal ou à une incapacité à long terme. L'acronyme VITE permet de mémoriser facilement les principaux signes d'un AVC :

V Visage : est-il affaissé?

I Incapacité : pouvez-vous lever les deux bras normalement?

T Trouble de la parole : trouble de prononciation?

E Extrême urgence - Composez le 9-1-1.

Depuis le lancement de la campagne VITE en 2014, le nombre de personnes au Canada qui peuvent nommer au moins deux signes VITE de l'AVC a doublé. Toutefois, malgré ces progrès, il reste encore beaucoup à faire pour accroître la sensibilisation. De plus, le taux de connaissance des signes varie d'un bout à l'autre du pays.

« Des progrès considérables en matière de sensibilisation, de diagnostic, de traitement et de rétablissement ont été réalisés. Cependant, l'AVC demeure l'une des principales causes de décès et d'incapacité chez les adultes, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. En ce Mois de l'AVC, nous invitons toutes les personnes au pays à se joindre à nous alors que nous poursuivons notre combat contre l'AVC. »

* Sondage en ligne national et bilingue mené du 13 novembre au 17 décembre 2024 par Environics Research Group auprès de 3 824 personnes résidant au Canada et âgées de 18 ans ou plus.

** Sondage en ligne national et bilingue mené du 29 mai au 9 juin 2023 par Environics Research Group auprès de 2 003 personnes résidant au Canada et âgées de 18 ans ou plus.

