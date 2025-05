Inscrivez-vous gratuitement, bougez et amassez des fonds pour soutenir la recherche vitale sur la santé cardiaque et cérébrale durant le défi d'un mois.

TORONTO, le 6 mai 2025 /CNW/ - Cœur + AVC met de nouveau au défi la population de partout au pays : faire en sorte que chaque kilomètre compte dans le cadre de la Randonnée du cœur, dont c'est la 38e édition cette année.

En juin, les personnes qui y participeront pourront pédaler, courir ou marcher pour amasser des fonds et soutenir la recherche vitale sur la santé cardiaque et cérébrale. Qu'elles y prennent part à titre individuel ou en équipe, on les invite à créer une expérience à leur image en se fixant des objectifs personnels de collecte de fonds et de distance à parcourir. Elles peuvent ensuite les atteindre en faisant de l'exercice à l'extérieur ou à la maison.

« Les gens qui participeront à la Randonnée du cœur cette année contribueront à changer les choses de manière déterminante pour les personnes qui vivent avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC, de même que pour celles qui sont à risque », affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. « Il est important de financer la recherche sur la santé cardiaque et cérébrale pour tout le monde au Canada. Ensemble, nous pouvons soutenir des études nouvelles et en cours qui permettront de sauver encore plus de vies. »

Les maladies du cœur et l'AVC sont parmi les principales causes de décès au pays; six personnes sur dix ont été touchées par ces troubles, personnellement ou par l'intermédiaire d'une ou d'un proche. C'est pourquoi il est si important de continuer d'investir dans la recherche. Depuis sa création, la Randonnée du cœur a permis d'amasser plus de 81 millions de dollars afin de combattre les maladies du cœur et l'AVC. Aujourd'hui, les fonds recueillis dans le cadre de la Randonnée du cœur financeront les prochaines découvertes médicales, les activités de promotion de la santé et les efforts de défense des intérêts.

Contribuez à changer les choses avec vos collègues en participant à la troisième édition annuelle du défi d'entreprise Santé et bien-être

Le défi d'entreprise Santé et bien-être de la Randonnée du cœur encourage les équipes participantes à relever des défis hebdomadaires axés sur l'activité physique et la collecte de fonds pour combattre les maladies du cœur et l'AVC.

Le programme peut être personnalisé pour convenir aux personnes qui travaillent à distance ou dans un bureau, et l'ensemble des participantes et participants auront la chance de recevoir des insignes, des récompenses et de la reconnaissance!

Inscrivez-vous à la Randonnée du cœur dès aujourd'hui

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la 38e édition annuelle de la Randonnée du cœur! Pour ce faire, visitez le randonneeducoeur.ca, et commencez à amasser des fonds aujourd'hui.

Vous pouvez aussi vous impliquer auprès de Cœur + AVC de différentes façons, et ce, tout au long de l'année, entre autres en mettant sur pied votre propre collecte ou en participant à un défi de collecte de fonds sur Facebook. Apprenez-en plus sur les manières de contribuer en visitant le votreproprecollecte.ca.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca

