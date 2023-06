Un système GPS conduit un automobiliste américain directement en prison

NIAGARA FALLS, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - Un automobiliste américain a été arrêté après avoir tenté d'entrer au Canada avec 181 kg de cannabis et plus de 602 985 $ américains dans son véhicule au poste frontalier du pont Rainbow à Niagara Falls, au Canada.

Le 2 mai 2023, un automobiliste américain suivait des coordonnées GPS qui avaient été saisies incorrectement. Il a tourné au mauvais endroit et s'est retrouvé dans la file d'attente au point d'entrée du pont Rainbow de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à Niagara Falls, en Ontario. Comme il n'avait pas de passeport, il a dû se soumettre à une inspection secondaire. Au cours de l'inspection, les agents de l'ASFC ont découvert 181 kg de cannabis (d'une valeur estimée entre 362 000 $ CA et 724 000 $ CA) et plus de 600 000 $ US ( 816 167 $ CA). L'ASFC a arrêté le conducteur et procédé à la saisie de l'argent et du cannabis. L'affaire a ensuite été confiée à l'Équipe de l'intégrité des frontières de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Niagara-on-the-Lake.

Cette dernière a effectué l'analyse de l'argent comptant et du cannabis. Les articles se trouvaient à différents endroits dans le véhicule. Le cannabis était emballé sous vide et réparti dans de nombreuses boîtes. L'argent a également été trouvé séparé en paquets et dissimulé dans un coffre-fort, une valise et un étui Pelican (étui verrouillable à coque rigide).

Ce type d'emballage correspond à ceux couramment utilisés par les trafiquants de drogue ou les blanchisseurs d'argent. À la suite de la découverte de ces éléments de preuve pour le moins suspects, l'automobiliste a été accusé et est attente de son enquête sur le cautionnement.

Andrew Lee Toppenberg, 60 ans, de Tustin, en Californie, fait face aux chefs d'accusation suivants :

Possession de 181 kg de cannabis à des fins de distribution, en violation à l'article 9(2) de la Loi sur le cannabis;

Importation de 181 kg de cannabis, en violation à l'article 11(1) de la Loi sur le cannabis;

Possession de produits de biens de plus de cinq mille dollars en sachant que l'entièreté ou une partie de ces produits a été criminellement obtenue aux États-Unis d'Amérique, en violation à l'article 354(1)b) du Code criminel.

M. Toppenberg a comparu devant un juge le 5 mai 2023 palais de justice Robert S.K Welch à St. Catharines, en Ontario. Il a ensuite été placé en détention provisoire, où il demeure. La date de sa prochaine comparution devant le tribunal n'a pas été fixée.

Vous pouvez voir les photos sur le site Web de la GRC.

(Photo de la GRC : L'argent dissimulé dans une valise et un coffre-fort)

(Photo de la GRC : Les emballages de cannabis scellés sous vide)

Citations

« La protection et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue de notre gouvernement. Cette saisie démontre le rôle crucial que jouent l'ASFC et la GRC pour empêcher les produits de contrebande de se retrouver dans nos collectivités. Les deux organismes ont fait un travail exceptionnel. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« L'ASFC et la GRC continuent d'obtenir des résultats positifs grâce à notre collaboration pour protéger les frontières du Canada. Cette saisie d'argent et de produits de contrebande est un autre exemple de la façon dont nos services combinés protègent les citoyens de l'Ontario contre les activités criminelles. »

- Rae Bolsterli, surintendante, officier responsable, Programme d'intégrité des frontières de la GRC, Division O

« L'ASFC est extrêmement fière de la diligence de nos agents. Leur travail acharné a un impact important sur la protection continue de la sécurité publique à nos frontières. »

- Jeff Walters, directeur, Opérations de district de Niagara, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est invité à communiquer avec le service de police de sa localité; avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020; ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

La contrebande de stupéfiants et les autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites devant les tribunaux. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction de revenir au pays.

peuvent entraîner des poursuites devant les tribunaux. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du et l'interdiction de revenir au pays. Pour obtenir les dernières statistiques sur la contrebande, visitez le site Web de l' Agence des services frontaliers du Canada sur les saisies.

Pour obtenir des renseignements sur la déclaration des devises, visitez la page de l'Agence des services frontaliers du Canada au sujet de la déclaration des devises.

au sujet de la déclaration des devises. Pour obtenir des renseignements concernant la déclaration des devises par pays, visitez le site de l'ASFC.

Si vous détenez des informations sur des activités transfrontalières douteuses, veuillez appeler à la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060.

