MONTRÉAL, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le 4 août dernier, un projet pilote passionnant s'est clôturé avec succès entre SANEXEN Services Environnementaux inc. (« SANEXEN »), un membre de la famille LOGISTEC, et la ville de Montréal-Est, qui ont collaboré afin de démontrer ALTRA, la nouvelle génération de technologie hydraulique sans plomb de SANEXEN dans des conduites d'eau reliées à des résidences de cette communauté florissante, riche en histoire, en culture et en espaces verts.

Les dirigeants municipaux de la ville de Montréal-Est ainsi que plusieurs autres communautés qui font face aux défis de leurs infrastructures d'aqueducs d'eau vieillissantes ont assisté au sommet en ligne de SANEXEN sur l'innovation en technologie hydraulique en avril dernier. Il y a une pression grandissante de la part des citoyens pour remédier aux tuyaux en plomb qui sont communs en Amérique du Nord dans les édifices construits avant le milieu des années 50, et dans les soudures de plomb aux joints installées jusque dans les années 90. La discussion s'est orientée sur les meilleures façons de faire face à ces enjeux avant qu'ils ne deviennent des urgences, ainsi que sur les moyens de minimiser les coûts et les perturbations, tout en respectant l'environnement.

ALTRA, la technologie hydraulique sans plomb de SANEXEN est le choix parfait pour résoudre ces défis, et l'équipe de SANEXEN a collaboré étroitement avec les leaders municipaux de la ville de Montréal-Est et ses ingénieurs pour trouver la meilleure solution, soit une adaptée à leurs contraintes en matière de coûts, de temps d'installation, de perturbation minimale pour les résidents et de respect des exigences environnementales.

« Dès le lancement du projet pilote avec SANEXEN, nos ingénieurs ont participé activement à la discussion et à la planification, faisant en sorte que tout s'est très bien déroulé du début à la fin. Notre équipe était sur le terrain lors de l'installation et elle a pu constater à quel point cette nouvelle technologie est différente de la méthode en tranchée ouverte typique que nous avons utilisée dans le passé », a expliqué le maire de Montréal-Est, Robert Coutu. « Alors que nous devrions normalement fermer la rue, déterrer le trottoir et la rue pour avoir accès aux tuyaux, il n'y avait qu'une seule petite ouverture à creuser pour accéder aux tuyaux et l'installation n'a pris que 2,5 heures du début à la fin, ce qui aurait été beaucoup plus long avec la méthode traditionnelle. Minimiser les perturbations dans nos quartiers apporte un énorme avantage pour nos citoyens ».

« Lorsque nous travaillons avec des municipalités telles que la ville de Montréal-Est, dont les dirigeants ont des idées innovantes et sont prêts à prendre des risques calculés pour essayer une solution qui a fait ses preuves et qui est différente que celle employée pendant des années, c'est très satisfaisant », a déclaré Madeleine Paquin, présidente de SANEXEN. "Nous apprécions collaborer avec des professionnels et nous sommes fiers de notre solution, ALTRA, car elle permet aux communautés de sauver de l'argent et du temps, de minimiser les perturbations, et de garantir de l'eau saine et sécuritaire pour les familles qui y vivent".

SANEXEN installe présentement sa technologie hydraulique sans plomb dans des villes et communautés à travers les États-Unis et le Canada. « Notre solution, reconnue mondialement par les organisations de certification indépendantes les plus respectées en matière de santé et sécurité, est devenue particulièrement intéressante pour les centres urbains achalandés, qui cherchent à minimiser les perturbations de la circulation, ainsi que pour les communautés établies depuis longtemps où il est important de protéger les propriétés historiques et les paysages naturels, tels que les arbres ancestraux et les bâtiments patrimoniaux », ajoute Benoît Côté, président de SANEXEN Water, Inc. L'équipe de SANEXEN poursuit sa mission d'aider les communautés à avoir accès à de l'eau potable sécuritaire pour les générations à venir.

À propos de SANEXEN

SANEXEN, un membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de solutions environnementales de premier plan depuis 35 ans. Grâce à la Restauration de sites, les Projets majeurs, l'Infrastructure, la Gestion de sols contaminés et matières résiduelles ainsi que les Technologies hydrauliques - ses secteurs d'activité clés, SANEXEN continue d'offrir des solutions créatives et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales et à ses partenaires. Les ingénieurs en environnement et les scientifiques de SANEXEN, de concert avec les équipes internes de recherche et développement, continuent d'explorer et de mettre en place de nouvelles technologies pour faire face aux problèmes environnementaux en constante évolution dans le monde.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de SANEXEN et de FER-PAL Construction Ltd. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 36 installations portuaires et 63 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

