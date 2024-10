MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - LOGISTEC, un fournisseur de services maritimes et environnementaux de premier plan en Amérique du Nord, a le plaisir d'annoncer la nomination de Cleidy Liborio Fernandes à titre de Chef des affaires commerciales. Mme Liborio Fernandes mettra à profit son leadership en matière de commerce international et de développement stratégique pour accélérer la croissance des services maritimes de l'entreprise en Amérique du Nord, en Amérique latine et à l'échelle internationale.

Cleydi Liborio (Groupe CNW/Logistec Corporation - Communications)

« En tant que leader chevronnée ayant une connaissance approfondie de la chaîne d'approvisionnement et une solide expertise dans de grandes organisations commerciales du secteur maritime et logistique, Cleidy est reconnue pour sa capacité de mobiliser des équipes multifonctionnelles afin d'accélérer la croissance, » a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « L'approche collaborative de Cleidy en matière de développement des affaires sera un atout essentiel dans notre volonté d'offrir des solutions logistiques globales incluant des services de camionnage et d'entreposage, pour nos clients et partenaires de la chaîne d'approvisionnement. »

« Cleidy jouera un rôle déterminant dans la mise en œuvre d'initiatives stratégiques, misant sur les technologies émergentes pour améliorer les performances logistiques de nos clients », a déclaré Rodney Corrigan, président de LOGISTEC. « Grâce à son réseau étendu en Amérique latine et sur la scène internationale, Cleidy facilitera la mise en marché de nos services pour appuyer notre croissance dans de nouvelles régions. »

« Je suis ravie de joindre LOGISTEC, une entreprise leader de l'industrie qui possède une solide réputation et des projets audacieux pour l'avenir », a déclaré Cleidy Liborio Fernandes. « J'ai hâte de travailler avec l'équipe pour développer l'entreprise et continuer à bâtir des relations d'affaires avec les clients et les partenaires de la chaîne d'approvisionnement mondiale. »

Cleidy Liborio compte plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie maritime et de la logistique. Elle a travaillé dans de nombreux pays et a occupé des postes stratégiques dans les domaines de la vente, des opérations réseau, du commerce électronique, de la stratégie, de la tarification, de la formation et du service à la clientèle. Récemment, elle agissait en tant que Chef des affaires commerciales et opérationnelles chez CMA CGM, troisième groupe mondial de transport maritime par conteneurs, où elle était chargée de diriger les activités commerciales dans 40 pays en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Mme Liborio est titulaire d'un baccalauréat en communications et en arts de l'Unisanta, au Brésil, et d'un MBA du Massachusetts Institute of Technology (MIT), aux États-Unis. Elle est membre du conseil d'administration de l'association des anciens élèves du MIT Sloan et siège au conseil consultatif du programme de logistique de la FIU.

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC est basée à Montréal (QC) et fournit des services spécialisés à la communauté maritime et aux entreprises industrielles dans les domaines de la manutention de marchandises en vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans 60 ports et 89 terminaux situés en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime destinés principalement au commerce côtier de l'Arctique ainsi que des services d'agence maritime aux armateurs et opérateurs desservant le marché canadien.

SOURCE Logistec Corporation - Communications

Pour plus d'information: LOGISTEC, Katia Reyburn, Vice-présidente, communications et affaires publiques, [email protected]