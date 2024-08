MONTRÉAL, le 14 août 2024 /CNW/ - LOGISTEC, un fournisseur de services maritimes et environnementaux de premier plan en Amérique du Nord, a le plaisir d'annoncer la nomination de Patrick Burgoyne à titre de Chef de la stratégie. M. Burgoyne apporte à LOGISTEC sa perspective mondiale et ses connaissances approfondies en matière de logistique. Il contribuera notamment à l'accélération de la croissance des services maritimes de l'entreprise en Amérique du Nord et à l'international.

Patrick Burgoyne (Groupe CNW/Logistec Corporation - Communications)

« En tant que leader du plan de croissance stratégique de LOGISTEC, Patrick travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction pour mener des initiatives importantes qui ajouteront de la valeur à l'entreprise », a déclaré Sean Pierce, chef de la direction de LOGISTEC. « La vaste expérience de Patrick en matière d'infrastructures portuaires et de gestion des conteneurs, de même que son expertise en acquisitions et en amélioration continue nous permettront de moderniser nos processus d'affaires et de gagner en efficacité dans l'ensemble du réseau ».

« Patrick a dirigé des entreprises de classe mondiale, ce qui lui donne une vision unique du paysage concurrentiel », a déclaré Rodney Corrigan, Président de LOGISTEC. « Il est reconnu pour son approche collaborative avec les partenaires de la chaîne d'approvisionnement et pour ses compétences solides en matière de négociation. Le nouveau rôle de Patrick en tant que Chef de la stratégie nous permettra de saisir des opportunités d'affaires dans une perspective de développement durable ».

« C'est un véritable privilège de me joindre à LOGISTEC, une entreprise en pleine croissance, aux assises solides, œuvrant dans un secteur qui offre de grandes opportunités », a déclaré Patrick Burgoyne. « Nous allons fournir à nos clients des solutions de chaîne d'approvisionnement innovantes en misant sur la technologie, en s'appuyant sur notre équipe d'experts chevronnés et en tirant profit de notre vaste réseau."

Comptant plus de 25 ans d'expérience dans le secteur maritime, M. Burgoyne élaborera des stratégies et veillera à les harmoniser à travers l'ensemble de l'organisation, en s'appuyant sur l'orientation technologique de LOGISTEC pour apporter de la valeur ajoutée à ses clients.

À propos de LOGISTEC

LOGISTEC Services Maritimes SRI est basée à Montréal (QC) et fournit des services spécialisés à la communauté maritime et aux entreprises industrielles dans les domaines de la manutention de marchandises en vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans 60 ports et 89 terminaux situés en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime destinés principalement au commerce côtier de l'Arctique ainsi que des services d'agence maritime aux armateurs et opérateurs desservant le marché canadien. En outre, la société opère dans le secteur de l'environnement où elle fournit des services à des clients industriels, municipaux et autres clients gouvernementaux pour le renouvellement des conduites d'eau souterraines, le dragage, l'assèchement, la gestion des sols et des matériaux contaminés, la remise en état des sites, l'évaluation des risques et la fabrication de produits de transport de fluides.

