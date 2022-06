MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - La campagne S'élever pour l'avenir de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal en soutien au grand projet d'aménagement s'est conclue avec succès, alors qu'elle a dépassé son objectif de recueillir 15 millions de dollars auprès de la communauté des affaires, des communautés religieuses et du grand public.

Le président de la Fondation de l'Oratoire Saint-Joseph, Pierre Piché, et les membres du conseil d'administration remercient du fond du cœur tous les généreux donateurs, influenceurs et bénévoles et tout particulièrement le président du cabinet du volet corporatif de la campagne, M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins qui a su mobiliser le milieu des affaires avec ses coprésidents, M. Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil d'administration de CGI et M. Jean-Pierre Léger, président du conseil d'administration de la Fondation St-Hubert, afin de faire de ce volet de la campagne un succès.

M. Piché ajoute : « Les résultats de notre campagne démontrent éloquemment la volonté de nombreuses parties impliquées dans le milieu de contribuer au maintien et au développement de ce lieu d'accueil inconditionnel qu'est l'Oratoire Saint-Joseph. Avec ses nouvelles installations écologiques, accessibles, pratiques et plus invitantes, l'Oratoire Saint-Joseph contribuera au bien-être d'un plus grand nombre de personnes et favorisera le vivre ensemble. »

« L'Oratoire Saint-Joseph occupe une place importante au cœur du patrimoine culturel de Montréal, du Québec et du Canada. De grands bâtisseurs d'ici se sont assurés de préserver et de faire évoluer ce lieu exceptionnel. À titre de président de la campagne S'élever pour l'avenir auprès de la communauté des affaires, je me réjouis que nous ayons dépassé notre objectif de financement, surtout dans un contexte de crise sanitaire. Merci à toutes et à tous pour votre engagement et votre soutien », souligne monsieur Cormier.

Le léger dépassement de l'objectif permettra la fonte d'une cloche en l'honneur des donateurs qui ont contribué au succès de la campagne de financement. Cette cloche, que l'on appelle Bourdon parce qu'elle est la plus grosse au son le plus grave, sera ajoutée à l'exceptionnel carillon de l'Oratoire Saint-Joseph, qui totalisera ainsi 57 cloches.

« Nous sommes heureux d'avoir pu compter sur la générosité des gens d'affaires, de personnalités publiques, de communautés religieuses, des Amis, des Associés et des Grands Associés du frère André ainsi que du grand public au bénéfice de ce joyau de notre patrimoine architectural, religieux, culturel et touristique. En soutenant l'héritage que nous a laissé saint frère André, le succès de cette campagne permettra d'assurer la pérennité de notre sanctuaire », s'est réjoui père Michael DeLaney, c.s.c., recteur de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.

Le grand projet d'aménagement

Les travaux, qui comprennent notamment la construction d'un nouveau pavillon d'accueil, la reconfiguration des jardins, la rénovation du musée et l'aménagement du dôme de la basilique, avec son observatoire qui permettra le plus haut point de vue de Montréal, bénéficient du soutien financier du gouvernement du Québec (30,8 M $), du gouvernement du Canada (22 M $), ainsi que de la Ville de Montréal (10 M $).

À propos de la Fondation de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

La Fondation de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal a été créée dans le but de promouvoir et de financer les projets prioritaires de l'Oratoire afin d'assurer la pérennité de l'œuvre de saint frère André.

SOURCE L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

Renseignements: Source : Céline M. Barbeau, Directrice du service des communications, L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, [email protected] ; Demandes d'entrevues : Danielle Decelles, Conseillère en communication, L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, Cellulaire 514 264-1764 / [email protected]