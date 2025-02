MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal inaugure aujourd'hui avec fierté son tout nouveau pavillon d'accueil, une infrastructure innovante et écoresponsable. La construction du nouveau pavillon, qui compte 5000 m2 répartis sur quatre étages, a débuté à l'automne 2018. Sa construction marque un jalon important dans l'histoire de l'accueil des pèlerins et des visiteurs dont près de deux millions par année fréquentent ce joyau du patrimoine religieux et touristique.

Le pavillon d'accueil se distingue par son design contemporain conçu pour accueillir les visiteurs et les pèlerins dans un espace monumental tout en étant accueillant et lumineux. Dorénavant accessible au niveau de la rue, il comprend une boutique, une cafétéria magnifiquement vitrée, une salle de réunion polyvalente d'une capacité de 200 à 300 personnes et des espaces de détente. De plus, il permet d'admirer de nombreux points de vue inédits sur l'Oratoire Saint-Joseph et son dôme par ses nombreux plafonds vitrés et sa fenestration généreuse.

« C'est une joie d'inaugurer enfin ce nouveau pavillon d'accueil qui nous permettra d'accueillir pèlerins et visiteurs dans un environnement qui met en valeur l'Oratoire Saint-Joseph, notre sanctuaire qui allie beauté et richesse patrimoniale, dans le respect de l'héritage que nous a laissé saint frère André. Nous invitons tous les citoyens à nous rendre visite en grand nombre, que ce soit leur première visite ou qu'ils soient des habitués du sanctuaire », a mentionné Bernard Antoine, c.s.c., recteur de l'Oratoire Saint-Joseph.

Le nouveau pavillon d'accueil se distingue non seulement par son design mais également par ses caractéristiques écologiques. Il représente une avancée significative dans l'engagement de l'Oratoire Saint-Joseph envers la durabilité et le respect de l'environnement. Le bâtiment répond aux normes les plus élevées en matière de performance énergétique, en intégrant des technologies de pointe telles que des systèmes de récupération des eaux de pluie et une isolation thermique supérieure, réduisant ainsi son empreinte carbone et ses coûts d'exploitation. Notons également ses toits végétalisés et la priorisation de matériaux locaux ou réutilisés.

Le nouveau pavillon intègre également l'imposant campanile qui abrite le carillon de 62 cloches entièrement restauré. D'abord destiné à la tour Eiffel, il fut prêté à l'Oratoire Saint-Joseph en 1955 à l'occasion de son 50e anniversaire, avant de lui être offert par de généreux donateurs. Seul carillon traditionnel de la province, il constitue un élément important du patrimoine québécois. La restauration du carillon l'a rendu beaucoup plus performant et l'ajout de six cloches a permis d'élargir le répertoire musical.

« L'Oratoire Saint-Joseph se dresse fièrement depuis plus d'un siècle et constitue un joyau culturel au cœur de ma circonscription, à Côte-des-Neiges. Grâce à un investissement de 22 millions de dollars du gouvernement fédéral, nous assurons la pérennité de cet héritage pour les générations à venir. Ce nouvel espace offrira aux millions de visiteurs annuels une expérience plus immersive et enrichissante. Nous continuerons d'investir dans les espaces culturels qui font vibrer le cœur de notre métropole. »

L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« Je me réjouis de voir le projet du nouveau pavillon d'accueil se concrétiser et s'ouvrir au public. Bravo et merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette réalisation d'envergure ! Grâce à elles, les visiteurs d'ici et d'ailleurs, qu'ils soient en quête de recueillement ou de découverte, pourront profiter pleinement d'une installation moderne et écoresponsable, offrant une expérience renouvelée au cœur de ce lieu emblématique »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire.

« C'est avec la ferme intention de préserver ce lieu unique et mythique que la Ville de Montréal a offert un soutien financier de 10 M$ pour la réalisation du grand projet d'aménagement dans lequel s'inscrit ce nouveau pavillon. Ce projet fait honneur à l'Oratoire Saint-Joseph et à notre métropole culturelle. En confirmant le statut de Montréal en tant que ville UNESCO de design et chef de file en transition écologique, ce nouvel aménagement allie innovation et durabilité. Il incarne la ville que nous souhaitons construire : respectueuse de son patrimoine et tournée vers l'avenir. Nous invitons toute la communauté à découvrir ou redécouvrir ce joyau de notre patrimoine. »

Marie Plourde, Responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

Le Grand projet d'aménagement

Le pavillon d'accueil constitue un jalon important du Grand projet d'aménagement, estimé à une valeur totale de 150 M$, comprenant notamment la reconfiguration des jardins, l'aménagement de l'espace muséal et du dôme de la basilique. Ces travaux d'envergure sont rendus possibles grâce entre autres aux soutiens financiers de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, qui a contribué 21 999 500 $ au projet dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds Chantiers Canada, et du gouvernement du Québec, qui a contribué 30 800 500$ au projet par l'entremise du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités. La Ville de Montréal (10 M$) ainsi que de nombreux donateurs du domaine privé, dont les Amis du frère André et les communautés religieuses, ont également contribué à financer les travaux. La phase ultérieure et finale dont la conception est en voie d'être complétée et comprenant l'accès au plus haut point de vue de Montréal, devrait commencer dès cette année malgré les défis de financement liés à l'augmentation des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre.

Cette modernisation, comprenant l'accroissement de l'offre de services aux pèlerins et aux visiteurs permet de confirmer le statut majeur de l'attrait touristique de l'Oratoire Saint-Joseph, qui continue de préserver son patrimoine et son histoire tout en contribuant au développement économique de la métropole, au bénéfice des générations d'aujourd'hui et de demain.

Pour la réalisation du nouveau pavillon d'accueil, l'Oratoire Saint-Joseph a pu compter sur l'expertise de Lemay architecture, Elema génie des structures, BPA génie électrique et mécanique, MHA génie civil, Version paysage, Pomerleau ainsi que de nombreux professionnels et sous-traitants.

Nous vous invitons à télécharger les photos en haute résolution, la vidéo présentant le projet ainsi que les fiches techniques.

