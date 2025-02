MONTRÉAL, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Vous êtes cordialement invité à assister à l'inauguration du tout nouveau Pavillon d'accueil de l'Oratoire Saint-Joseph, dont la construction a débuté en 2019.

Composé de quatre étages, le Pavillon d'accueil offrira un cadre lumineux et ultramoderne pour accueillir à l'Oratoire Saint-Joseph environ deux millions de visiteurs chaque année. Les visiteurs pourront profiter d'une cafétéria avec une vue imprenable sur la ville, de salles de réunion, d'une boutique, de nouveaux points de vue spectaculaires sur le majestueux dôme de l'Oratoire, et de bien plus encore.

QUOI : Inauguration du nouveau Pavillon d'accueil Cérémonie de coupe du ruban suivie d'une réception Opportunité photos, vidéos et entrevues Le nouveau Pavillon d'accueil sera accessible au public à compter du vendredi 14 février, à 6 h 30.



QUAND : Le jeudi 13 février 2025, à 14 h Nous vous invitons à confirmer votre présence



QUI : Père Bernard Antoine, c.s.c., recteur de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal Donat Taddeo, C.M., président du conseil d'administration de la Fondation de l'Oratoire Saint-Joseph Élus et dignitaires



OÙ : 3800, chemin Queen‐Mary, Montréal H3V 1H6 Entrée du nouveau Pavillon d'accueil Accès par le stationnement principal, au niveau du chemin Queen-Mary. Suggestions de trajets en transports en commun

SOURCE L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal

