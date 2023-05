Un soutien financier de 45 000 $ au Demi-marathon de Lévis

QUÉBEC, le 5 mai 2023 /CNW/ - Dans le but d'encourager l'acquisition de saines habitudes de vie, le Secrétariat à la Capitale-Nationale est fier d'offrir à la Corporation événements course de Québec une aide financière de 40 000 $ pour l'organisation du Demi-marathon de Lévis, accordée par l'entremise de son Programme d'appui aux actions régionales. Le ministère de l'Éducation offre, quant à lui, une somme de 5 000 $, grâce à son Programme de soutien aux événements sportifs. Cette grande course à pied, qui se tiendra le 7 mai prochain, se veut une invitation aux familles et à toute la population.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Isabelle Charest, ont souligné le caractère festif et inclusif de cette activité. Le Demi-marathon, l'un des premiers de la saison pour les adeptes de course à pied, constitue également un attrait touristique. Le comité organisateur projette d'ailleurs d'en faire un incontournable dans le domaine de la course québécoise. À noter que plusieurs mesures ont été prises pour rendre l'événement le plus écoresponsable possible.

Citations :

« Les événements sportifs, comme le Demi-marathon de Lévis, contribuent à l'effervescence, dans les régions du Québec, et à la santé des citoyennes et citoyens. Le parcours offre une vue spectaculaire sur le fleuve et sur la capitale nationale. Je remercie le comité organisateur du Demi-marathon ainsi que les bénévoles, qui rendent possible la tenue des courses. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale

« Le Demi-marathon est un événement important pour Lévis, ainsi que pour la région de la Chaudière-Appalaches. Le trajet, le long du fleuve, attire des athlètes de partout au Québec. Merci au comité organisateur et aux bénévoles pour ce bel événement! Bonne course à toutes et à tous! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

et député de Lévis

« J'invite la population de Lévis à se déplacer en grand nombre, le long du parcours du Demi-marathon, pour encourager avec vigueur les athlètes qui prendront part aux différentes épreuves. Je suis particulièrement heureuse de voir autant de personnes placer la course et l'activité physique au cœur de leur vie. Bonne course aux athlètes, et merci à Gestev pour l'organisation de cet événement toujours très attendu! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air

Faits saillants :

En plus de l'épreuve du demi-marathon, soit un parcours de 21,1 km, les personnes participantes peuvent s'inscrire à des trajets moins longs, soit de 10 km ou de 5 km, ou encore à la course des enfants de 2 km.

Le Demi-marathon affichait déjà complet six semaines avant sa tenue; une première dans l'histoire de l'événement.

Le comité organisateur de la course a veillé à faire de la journée un événement écoresponsable.

Lien connexe :

