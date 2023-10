Un soutien de près de cinq millions de dollars - Le Québec présente son plan de soutien pour Haïti

QUÉBEC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, et le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ont annoncé aujourd'hui un plan de soutien pour Haïti d'un montant de 4,8 M$ sur trois ans. Il mettra en œuvre des mesures ciblées qui visent à soutenir les populations vulnérables haïtiennes, particulièrement les femmes et les jeunes. Ces actions aideront la population à s'éduquer et à se protéger, en plus de renforcer les institutions démocratiques haïtiennes.

Les mesures du plan d'action pour Haïti découlent de consultations réalisées auprès de membres de la diaspora haïtienne, d'organismes de coopération internationale et d'institutions québécoises. Il est divisé en trois axes complémentaires qui permettront d'agir auprès de la population haïtienne à court, moyen et long termes :

Axe 1 : Soutien à des segments vulnérables de la population haïtienne, particulièrement les femmes et les jeunes;

Axe 2 : Éducation, formation et enseignement supérieur;

Axe 3 : Justice, sécurité et renforcement de la gouvernance locale.

Une partie des sommes sera octroyée sous forme de subventions à des organismes de coopération internationale (OCI). Ces derniers, reconnus pour leurs compétences, seront issus de la diaspora haïtienne et de la société civile du Québec et de la Francophonie. Ces organismes appuieront des partenaires directement en Haïti qui répondront aux besoins fondamentaux de la population haïtienne.

Certaines sommes seront directement octroyées à des étudiantes et à des étudiants haïtiens pour qu'ils poursuivent leur formation.

Enfin, des projets de partage d'expertise en matière de saine gouvernance et d'exercice de la citoyenneté seront soutenus.

Afin de veiller à la mise en œuvre de ce plan, un comité de suivi sera mis en place. Il sera composé de représentants de la diaspora haïtienne, d'organismes de coopération internationale et d'institutions universitaires.

Citations :

« Ce plan s'inscrit dans une suite d'aides du Québec envers Haïti, une nation sœur et francophone, avec qui nous avons développé des liens depuis plus de 70 ans. Il répond aux valeurs de solidarité et d'entraide, chères au Québec. Ce plan nous permettra d'agir sur plusieurs fronts pour soutenir Haïti et sa population. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis fier que notre gouvernement démontre de façon concrète son soutien à la population haïtienne dans un moment si critique. Les mesures qui seront mises de l'avant, à travers ce plan, permettront notamment de favoriser l'offre et l'accès aux soins de santé pour les personnes en situation de vulnérabilité. De même, elles visent à accroître la résilience et l'efficacité du système de santé haïtien. Au cours de mes missions en Haïti, j'ai vu les besoins immenses de la population, particulièrement ceux des femmes et des enfants. Ce plan est un effort significatif pour réduire ces inégalités. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

La diaspora haïtienne habitant au Québec regroupe environ 150 000 personnes. C'est la 5 e en importance au Québec.

en importance au Québec. Le Québec et Haïti entretiennent des liens depuis les années 1950.

Des organismes de coopération internationale québécois sont présents en Haïti et sont soutenus par le programme Nouveau Québec sans Frontières.

La dernière aide d'urgence apportée par le Québec en Haïti remonte au séisme du 14 août 2021. Une somme de 1,5 M$ avait alors été octroyée pour des projets humanitaires et des fonds d'urgence.

