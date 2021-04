Un soutien de Frantz Benjamin, député de Viau, pour les étudiants dans le domaine de la santé

MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Lors du Forum interuniversitaire sur la représentation des étudiantes et étudiants issus des communautés noires dans les sciences de la santé tenu ce mercredi 14 avril, le député de Viau, Frantz Benjamin, a annoncé l'octroi d'une bourse de 2 500,00$ chaque année à un (e) jeune étudiant (e) de la circonscription de Viau dans le domaine de la médecine et des sciences de la santé.

«Comme porte-parole de l'Opposition officielle dans les dossiers jeunesse et représentant une circonscription qui a été fortement éprouvée par la pandémie, j'ai pu constater le travail extraordinaire des travailleuses et travailleurs de la santé. C'est pour moi une façon d'encourager des jeunes à assurer la relève dans un secteur si précieux pur nous collectivement », a déclaré Frantz Benjamin.

Cette somme sera remise au Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires (SdesJ), un regroupement de près d'une cinquantaine d'organismes œuvrant pour l'intégration et le développement des jeunes afro-québécoises.

« Ce geste est, sans contredit, une action additionnelle pour faire tomber des obstacles auxquels font face des jeunes issus des communautés noires. J'invite d'autres partenaires à se joindre à notre initiative », a souligné Edouard Staco, président du SdesJ.

« Les jeunes du quartier de Saint-Michel vivant difficilement les effets de la pandémie et plus que jamais, ils ont besoin de leviers pour les accompagner dans leur réussite éducative et leur accomplissement personnel», rappelle le député de Viau.

À propos du Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes communautés noires

