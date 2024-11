Sommet annuel et Journées thématiques de l'Observatoire des communautés noires du Sommet Jeunes Afro (SdesJ)

Des rendez-vous essentiels pour façonner l'avenir des communautés noires du Québec

MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Le SdesJ a le plaisir d'annoncer la tenue de son Sommet annuel, le samedi 25 janvier 2025, au Pavillon Jean Coutu de l'Université de Montréal. Cet événement majeur réunira des acteurs clés et des décideurs pour mettre en lumière les réalisations et aspirations des communautés noires du Québec.

Ce sommet offre un espace de discussion sur la fin de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine au Québec. Initiée par les Nations Unies en 2014, cette décennie (2015-2024) vise à promouvoir la reconnaissance, la justice et le développement des populations afrodescendantes. Venez faire le bilan de cette période, partager vos expériences et découvrir par la même occasion comment l'intelligence artificielle peut bénéficier aux communautés noires au Québec grâce aux échanges avec nos experts.

En complément de son sommet annuel, le SdesJ organise également les Journées thématiques de l'Observatoire des communautés noires, du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2025, dans ses locaux situés au 3332, rue Jarry Est, à Montréal. Ces journées seront consacrées à des ateliers, conférences et discussions sur des enjeux essentiels pour les communautés noires, tels que :

Santé : l'accessibilité aux soins et aux services sociaux

Justice et économie : la crise du logement

Culture : l'invisibilisation des artistes noir.e.s

Éducation : les discriminations raciales dans les écoles québécoises

Informations pratiques

Journées thématiques de l'Observatoire des Communautés Noires

Dates : Du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2025

Horaires : 8 h à 16 h

: 8 h à 16 h Lieu : 3332, rue Jarry Est, Montréal

Sommet annuel du SdesJ

Date : Samedi 25 janvier 2025

Horaires : 8 h à 16 h

: 8 h à 16 h Lieu : Pavillon Jean Coutu , Université de Montréal

Inscription

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Pour réserver votre place et consulter la programmation complète, visitez notre site internet : www.sdesj.org .

À propos du SdesJ

Le Sommet Jeunes Afro (SdesJ) est un réseau innovant regroupant des organismes communautaires engagés dans la promotion et le soutien des jeunes des communautés noires au Québec. À travers une approche collaborative, il œuvre pour renforcer l'inclusion et maximiser la contribution de ces jeunes à une société québécoise plus équitable et inclusive.

Personne contact : Armande Koffi-Kra, Directrice adjointe des communications, Sommet Jeunes Afro, [email protected]