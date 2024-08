Succès remarquable du Laboratoire d'Innovation Entrepreneuriale du Sommet Jeunes Afro à l'Université Bishop's

SHERBROOKE, QC, le 8 août 2024 /CNW/ - L'Université Bishop's a accueilli un événement majeur du 5 au 7 août 2024 : le Laboratoire d'Innovation Entrepreneuriale, un programme intensif dédié à l'éveil entrepreneurial des jeunes des communautés noires du Québec. Ce programme, conçu pour initier les jeunes de 14 à 19 ans aux fondamentaux de l'innovation entrepreneuriale, a réuni plus de 100 participant.e.s venant des quatre coins de la province, notamment de Québec, Laval, Gatineau, Sherbrooke, et Montréal.

Pendant trois jours, ces jeunes talents ont participé à divers ateliers interactifs, séances de mentorat, et conférences inspirantes, leur offrant ainsi une formation complète pour transformer leurs idées en projets concrets. L'enthousiasme et la créativité démontrés par ces jeunes témoignent d'un avenir prometteur pour l'entrepreneuriat au Québec.

Cet événement s'inscrit dans le cadre du Réseau de Renforcement et d'Intervention Entrepreneuriale (RIDE), une initiative phare du Sommet Jeunes Afro financée par le gouvernement fédéral du Canada. Le RIDE a pour mission de renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes des communautés noires, favorisant ainsi leur inclusion économique et sociale dans la société québécoise.

Remerciements : Nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à tou.te.s les participant.e.s pour leur engagement sans faille et leur passion. Un grand merci également aux mentor.e.s et expert.e.s pour leurs contributions inestimables, ainsi qu'à l'Université Bishop's pour leur accueil chaleureux et leur soutien logistique. Nos remerciements vont aussi au gouvernement fédéral du Canada pour son financement et son appui constant, ainsi qu'aux autorités de Sherbrooke, particulièrement celles de Lennoxville. Nous saluons également la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie, le Black Community Resource Center, la Maison d'Haïti, le Centre Rire et l'Association des Femmes Migrantes de l'Outaouais pour leur soutien essentiel à la réussite de cet événement.

À propos du Sommet Jeunes Afro : Le Sommet Jeunes Afro est une initiative collective réunissant une trentaine d'acteur.rice.s et d'organismes communautaires, dédiée à l'essor économique et social des jeunes des communautés noires du Québec.

SOURCE Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Armande Kra, Responsable des communications au Sommet Jeunes Afro, Téléphone : +1 367 995 9409, Email : [email protected]