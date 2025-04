7e Édition des Journées Internationales de la Diaspora Haïtienne du Canada (JIDHC) - Du 11 au 13 avril 2025

Palais des Congrès de Montréal

Thème : « Haïti, vers un nouveau départ »

MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - La 7e édition des Journées Internationales de la Diaspora Haïtienne du Canada (JIDHC) ouverte au public se tiendra du 12 au 13 avril 2025, au Palais des Congrès de Montréal, 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 1H2. Organisé sur le thème « Haïti, vers un nouveau départ », cet événement d'envergure rassemblera la communauté haïtienne du Canada, ses allié•e•s, ainsi que des partenaires d'ici et d'ailleurs autour de réflexions, d'échanges et d'initiatives constructives pour l'avenir d'Haïti et de sa diaspora.

Une plateforme incontournable de dialogue et d'action

La JIDHC est un rendez-vous annuel qui vise à :

Célébrer la richesse de la diaspora haïtienne, ses parcours inspirants et ses contributions.

Renforcer les liens entre Haïti et sa diaspora, en favorisant des partenariats durables et porteurs de changement.

Aborder des enjeux cruciaux tels que la déportation, la migration, l'insécurité, la vulnérabilité des jeunes et des femmes, et proposer des pistes de solutions.

Promouvoir le développement durable à travers des projets éducatifs, entrepreneuriaux, culturels, innovants.

Valoriser l'art et la culture haïtienne tout en créant des espaces de réseautage entre les acteurs de la communauté et les institutions.

Honorer l'excellence et les figures marquantes de la diaspora.

Temps forts de la programmation

11 avril 2025 - 19h00 : Maison d'Haïti, 3245 av Émile-Journault, Montréal, H1Z 0B5

Une soirée d'ouverture conviviale réunissant partenaires, invité•e•s et membres de la communauté. L'événement sera marqué par la vente-signature du livre de Jimmy Jean-Louis : « Héros : l'enfant d'Haïti, des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d' Hollywood » L'auteur sera présent pour des séances de dédicaces.

12 et 13 avril 2025

Palais des congrès de Montréal - 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 1H2

Conférences et panels

Deux journées riches en échanges avec des expert•e•s, leaders communautaires, artistes et chercheur•e•s autour de thèmes majeurs :

politique, économie, jeunesse, sécurité, culture, innovation, leadership féminin , et bien plus encore.

Projection du film Desrances de Jimmy Jean-Louis

Une soirée culturelle marquante célébrant la résilience, la mémoire et l'identité haïtienne , suivie d'un échange avec le public.

Gala du Prix d'Excellence de la diaspora

Soirée de clôture solennelle où seront honorées des figures inspirantes de la diaspora, reconnues pour leur engagement, leur leadership et leur impact durable.

À propos de la JIDHC

Les Journées Internationales de la Diaspora Haïtienne du Canada sont un espace de mobilisation, de réflexion collective et de célébration autour des valeurs de solidarité, de résilience et de transformation. Depuis leur création, elles visent à renforcer l'impact de la diaspora haïtienne dans la société canadienne et dans le développement d'Haïti.

www.jidhc.ca

SOURCE Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires

Contact média : Judith Alegna ST JEAN ST FORT, Responsable des relations presses, 438-827-3099, [email protected]