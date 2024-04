Un soutien de 4,3M$ a permis à de nombreux Québécois de fréquenter les musées gratuitement en 2023-2024

QUÉBEC, le 16 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a maintenu l'offre de gratuité dans plus d'une centaine d'institutions muséales au cours de l'année 2023-2024, grâce à une enveloppe de 4,3 M$.

Cette mesure permet aux Québécoises et aux Québécois de visiter gratuitement les institutions participantes le premier dimanche de chaque mois. On dénombre ainsi plus de 200 000 entrées gratuites dans les musées québécois privés entre mars 2023 et février 2024, soit une augmentation de 35 % de la fréquentation comparativement à 2022-2023. Par ce soutien à l'offre de gratuité, le gouvernement s'assure que les citoyens bénéficient d'un accès élargi à l'offre culturelle partout au Québec.

Citation

« Les institutions muséales québécoises possèdent de fabuleuses collections et expositions qui sont des vitrines inestimables sur notre culture et notre patrimoine. Avec l'offre de gratuité, l'objectif de notre gouvernement est de démocratiser l'accès à cette grande richesse culturelle pour l'ensemble des Québécoises et Québécois. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

L'offre de gratuité concerne les musées nationaux et les institutions muséales privées soutenues au fonctionnement par le ministère de la Culture et des Communications ; toutefois, l'adhésion n'est pas obligatoire. Les institutions muséales participantes en 2023-2024 sont au nombre de cent trois (103), soit trois (3) musées nationaux et cent (100) institutions muséales privées.

Les compensations à effectuer pour l'année 2023-2024 sont plus élevées qu'en 2022-2023, en raison d'une hausse importante de la fréquentation des institutions muséales lors des dimanches gratuits.

