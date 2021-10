Un soutien de 25 000$ pour un projet de verdissement du Nord-Est

« C'est l'aboutissement d'une belle collaboration tripartite appuyée par l'arrondissement et nous nous réjouissons que la population nord-montréalaise puisse en bénéficier directement », a déclaré Jérôme Vaillancourt, directeur de la direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises

Le projet, qui viendra aménager ou bonifier l'aménagement sur les terrains de 6 immeubles de la SHAPEM, concerne 73 logements et plus de 250 résidents.

«Nous sommes vraiment fiers de la sélection de notre projet, qui est l'un des 2 seuls retenus au Québec par la Fondation. Après une période difficile pour beaucoup étant donné la situation sanitaire, il était important pour nous de valoriser la mobilisation citoyenne et d'encourager la réappropriation du territoire par le verdissement" indique Jean-Pierre Racette, directeur général de la SHAPEM.

Ainsi, les terrains concernés verront l'ajout de mobilier (bancs, bacs, tables, pergolas), d'espaces pour jardiner (bacs surélevés pour aînés, smart pots pour les enfants) et d'espaces verts (plates-bandes de vivaces et arbustes, vignes). Les résidents, petits et grands, seront accompagnés par des animateurs horticoles pour faciliter l'apprentissage du jardinage et l'appropriation du projet.

« Les espaces verts jouent un rôle déterminant dans le développement de villes plus dynamiques où il fait bon vivre. En plus de leurs avantages sur le plan environnemental, ils procurent des avantages sociaux et économiques aux villes et à leurs habitants et sont bénéfiques pour leur santé» déclare Andrea Barrack, chef mondiale, Développement durable et Responsabilité sociale à la TD.

