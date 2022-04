Un soutien de 13 M$ pour alléger le fardeau financier des entreprises touristiques

QUÉBEC, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer une aide supplémentaire de 13 millions de dollars pour appuyer l'industrie touristique. Cette somme permettra de reconduire deux mesures visant à alléger le fardeau financier des entreprises touristiques qui ont subi les conséquences de la pandémie et de favoriser le retour à la croissance du tourisme.

Remboursement de la taxe sur l'hébergement

Une aide directe de 7 millions de dollars sera accordée aux établissements hôteliers, aux pourvoiries et aux gîtes grâce à une compensation établie sur la base de l'écart du montant de la taxe sur l'hébergement (TSH) versé pour le premier trimestre de 2021 par rapport à celui de 2020. La compensation couvrira la totalité de l'écart, pour un maximum de 200 000 $ par établissement.

Ainsi, depuis le début de la pandémie, ce sont 73 millions de dollars qui auront été accordés à ces entreprises en remboursement de la taxe sur l'hébergement.

Pardon en énergie

Le gouvernement remet également en vigueur le pardon sur les dépenses en énergie dans le cadre du Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE) - volet Tourisme. Cette mesure représente un soutien de 6 millions de dollars pour les entreprises.

Les entreprises dont le dossier est actif dans le programme pourront bénéficier d'un pardon de prêt équivalent à 100 % de leurs dépenses mensuelles en énergie engagées entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022, jusqu'à 35 000 $ par mois, soit un total maximal de 105 000 $ par établissement. Cette radiation pourra être demandée dès le mois de juin 2022.

Citations :

« Nous avons toujours été à l'écoute des besoins des entreprises touristiques qui ont dû composer avec les effets de la pandémie. Cette aide supplémentaire de 13 millions de dollars leur apportera un soutien concret et leur permettra de s'engager avec encore plus de confiance dans cette période de relance très dynamique. Avec ces deux mesures, votre gouvernement démontre qu'il est présent et déterminé à favoriser le retour à la croissance de notre industrie touristique, un acteur incontournable de notre économie, partout au Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« L'Association Hôtellerie Québec tient à remercier le gouvernement pour cette aide précieuse pour nos hôteliers et nos gîtes. Nous avions fait plusieurs représentations afin que le programme de remboursement de la TSH soit reconduit de même que le pardon sur les dépenses en énergie. On a beau sentir une relance des activités, les deux dernières années de pandémie ont fragilisé les entreprises hôtelières et autres types d'hébergement touristique. Notre industrie avait grandement besoin de ce soutien. »

Véronyque Tremblay, présidente-directrice générale de l'Association Hôtellerie Québec

Faits saillants :

Les entreprises visées par le remboursement de la taxe sur l'hébergement sont les établissements hôteliers de 4 à 299 unités, les établissements de pourvoirie et les gîtes démontrant une baisse d'au moins 30 % de la TSH versée lors des périodes susmentionnées. Le formulaire de demande sera acheminé aux entreprises visées par l'Association Hôtellerie Québec, mandataire du ministère du Tourisme pour administrer cette mesure. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site Web de l'Association Hôtellerie Québec.

Le volet d'urgence destiné au secteur touristique, dans le cadre du PACTE, est l'une des nombreuses mesures mises en place par le gouvernement du Québec pour soutenir l'industrie pendant la pandémie. Les critères d'admissibilité au programme avaient été élargis en novembre 2020, puis en février 2021 pour inclure une plus grande diversité d'entreprises, dont certaines actives dans le secteur des services touristiques, et couvrir une plus grande portion des dépenses engagées. Les entreprises désirant en savoir plus peuvent communiquer avec Investissement Québec.

Dans le cadre du budget 2022-2023, le gouvernement prévoit près de 304 millions de dollars pour poursuivre les efforts de relance du tourisme et soutenir le retour à la croissance.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Québec a annoncé une série de mesures totalisant près de 1,2 milliard de dollars afin d'aider le secteur du tourisme à traverser la crise et à préparer la reprise des activités touristiques.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Amélie Dionne, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418 860-8486; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488