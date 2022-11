L'ARSF recommande aux consommateurs d'obtenir des conseils financiers auprès de sources qualifiées

TORONTO, le 7 nov. 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) recommande aux consommateurs d'obtenir des conseils financiers auprès de professionnels des services financiers qualifiés. L'ARSF a constaté qu'un nombre important d'Ontariens et d'Ontariennes semblent prendre des décisions de placement fondées sur des renseignements provenant de sources douteuses ou de personnes qui pourraient ne pas être qualifiées.



Un récent sondage commandé par l'ARSF a révélé que 68 % des répondants obtiennent des suggestions et conseils financiers par l'Internet, le bouche-à-oreille ou les médias sociaux. Les autres sources d'informations financières comprennent les consultants professionnels, les rapports financiers, les outils technologiques financiers tels que les investissements autogérés, la télévision, la radio et les journaux.

« Lorsque vous investissez vos économies durement amassées, vous devez vous assurer d'obtenir des conseils financiers solides », selon Huston Loke, le vice-président directeur, surveillance des pratiques de l'industrie chez ARSF. « Par exemple, si vous faites affaire avec une personne qui se qualifie de planificateur financier ou conseiller financier en Ontario, vous pouvez être assuré qu'elle est tenue d'avoir complété une formation minimale, qu'elle doit respecter un code de conduite, qu'elle est activement surveillée et qu'elle peut faire l'objet d'une plainte et d'un processus disciplinaire. »

Jusqu'à cette année, qui que ce soit en Ontario, peu importe ses qualifications, pouvait se qualifier de planificateur financier ou conseiller financier. Cependant, une nouvelle loi provinciale est entrée en vigueur en mars 2022 qui empêchera les personnes non qualifiées d'utiliser les titres de planificateur financier et de conseiller financier.

« Évidemment, bien des gens obtiennent des informations financières de diverses sources. Cependant, les investisseurs devraient toujours exiger et valider les références des professionnels des services financiers avec lesquels ils transigent », ajoute Loke. « Vous voulez être certain que votre plan financier vous conviendra, à vous et à votre famille, et qu'il vous servira à long terme."

Selon le sondage de l'ARSF, 89 % des répondants conviennent qu'il existe un besoin de normes réglementées pour les personnes utilisant les titres de planificateur financier et de conseiller financier. Voici les facteurs les plus importants pour les personnes à la recherche d'un professionnel des services financiers :

Études et formations spécifiques en finance - 81%

Formation continue - 79 %

Années d'expérience - 79 %

Un permis ou une désignation - 77 %

Le sondage de l'ARSF révèle également que bien des gens ne passent pas assez de temps à rechercher un professionnel financier qualifié et à vérifier leurs références. La moitié des répondants ont passé plus de temps à faire des recherches pour l'achat de leur téléphone portable au lieu de faire des recherches sur leur professionnel des services financiers.

Afin d'appuyer les consommateurs et les investisseurs, l'ARSF a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation intitulée Priorité à vos intérêts. La campagne offre des conseils et des ressources, y compris les principales questions à poser à un professionnel des services financiers et comment évaluer ses qualifications. Pour plus de renseignements, consultez la page d'accueil de la campagne destinée aux consommateurs des planificateurs et conseillers financiers de l'ARSF.

L'ARSF travaille au nom de toutes les parties prenantes, y compris les consommateurs, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le libre choix pour tous. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.fsrao.ca

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS :

Russ Courtney

Agent principal, relation avec les médias et numérique

Autorité de réglementation des services financiers

C : 437 225-8551

Courriel [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers