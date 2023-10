Un sondage révèle que la majorité des Canadiens ne se sentent pas en sécurité en raison de la hausse fulgurante des vols de voitures qui s'est poursuivie au cours du premier semestre de 2023

L'étude indique que plus de 80 % des Canadiens se disent préoccupés par la sécurité de leur communauté, puisque les vols de véhicules continuent d'augmenter après avoir atteint des sommets historiques en 2022

TORONTO, le 10 oct. 2023 /CNW/ - Équité Association a publié son Rapport sur les tendances en matière de vol de véhicules pour le premier semestre de 2023, lequel indique clairement que la crise du vol de véhicules s'aggrave au Canada. Par ailleurs, selon un récent sondage, l'augmentation continue des vols de voitures diminue considérablement le sentiment de sécurité des Canadiens.

Voici les constats du sondage mené auprès des membres du forum Angus Reid en septembre 2023 :

84 % des Canadiens s'inquiètent que l'augmentation des vols de voitures augmente la criminalité dans leur communauté

des Canadiens s'inquiètent que l'augmentation des vols de voitures augmente la criminalité dans leur communauté 69 % affirment que l'augmentation des vols de voitures les préoccupe pour leur sécurité personnelle et/ou celle de leur famille

affirment que l'augmentation des vols de voitures les préoccupe pour leur sécurité personnelle et/ou celle de leur famille 65 % estiment que le gouvernement, les constructeurs d'automobiles, les forces de l'ordre et les tribunaux devraient travailler ensemble pour résoudre ce problème.

« Les Canadiens se sentent vulnérables », a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association. « La majorité des Canadiens s'inquiètent clairement de l'impact de l'augmentation alarmante des vols de voitures sur le taux de criminalité dans leur communauté, et ils sont particulièrement préoccupés par leur sécurité personnelle et celle de leur famille. »

Selon le Rapport sur les tendances en matière de vol de véhicules pour le premier semestre de 2023 d'Équité Association :

Les provinces où les vols d'automobiles sont les plus fréquents demeurent l' Ontario et le Québec

et le En Ontario , le vol d'automobiles a augmenté de 31 % d'une année à l'autre au cours du premier semestre de 2023.

, le vol d'automobiles a augmenté de d'une année à l'autre au cours du premier semestre de 2023.

Au Québec, le vol d'automobiles a augmenté de 17 % d'une année à l'autre au cours du premier semestre de 2023

d'une année à l'autre au cours du premier semestre de 2023 Le taux national de récupération des véhicules est de 57 %

Les taux de récupération provinciaux les plus bas sont ceux de l' Ontario (46 %) et du Québec (38 %)

Les taux de récupération plus faibles en Ontario et au Québec indiquent que les véhicules volés dans ces provinces sont :

expédiés à l'étranger, principalement par le port de Montréal; ou

reNIVés (le numéro d'identification du véhicule, NIV, est modifié) et vendus à des Canadiens sans méfiance.

« Les Canadiens s'attendent à ce qu'une approche collaborative soit adoptée pour lutter contre cette crise », a déclaré Bryan Gast, vice-président, Services d'enquête, Équité Association. « Équité s'engage à poursuivre son travail avec la Sécurité publique et l'ASFC, ainsi qu'avec ses partenaires des forces de l'ordre de tout le Canada, qui travaillent avec diligence pour résoudre ce problème, a ajouté M. Gast.

« Mais il est possible de faire davantage pour résoudre la crise du vol d'automobiles à court terme. La priorité accordée aux véhicules volés dans nos ports est une solution immédiate, tout comme le développement élargissement du partenariat et de l'échange d'informations entre la Sécurité publique, l'ASFC et Équité Association. Ce problème ne peut être résolu de manière isolée. Le gouvernement, les forces de l'ordre, les constructeurs automobiles et l'industrie de l'assurance doivent collaborer pour protéger les Canadiens », soutient M. Gast.

Équité Association est membre du Service canadien de renseignements criminels et est un partenaire de confiance des forces de l'ordre dans tout le pays. Équité Association dispose également d'équipes d'experts en identification de véhicules partout au pays qui identifient les véhicules volés en partenariat avec l'ASFC et les forces de l'ordre.

Le Rapport sur les tendances en matière de vol de véhicules pour le premier semestre de 2023 d'Équité Association est accessible en ligne.

À propos du sondage

Équité Association et le Bureau d'assurance du Canada ont demandé qu'un sondage soit mené en ligne, du 12 au 18 septembre 2023, auprès d'un échantillon représentatif de 2 503 adultes canadiens (âgés de 18 ans et plus) des membres du Forum Angus Reid. Les résultats du sondage ont été équilibrés et pondérés en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau de scolarité, conformément aux données du dernier recensement. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon de cette taille donnerait une marge d'erreur de +/- 1,8 point de pourcentage à un niveau de confiance de 95 %.

À propos d'Équité Association

Équité Association est un organisme national à but non lucratif qui soutient les assureurs habitation, automobile et entreprise du Canada. Équité combat le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables grâce à des analyses avancées, à la promotion de pratiques exemplaires en matière de renseignement et à des enquêtes coordonnées. En offrant à ses membres un service amélioré et des analyses sur la fraude pour la récupération de véhicules, de biens et de marchandises volés, Équité collabore avec les forces de l'ordre, ses partenaires et les organisations de l'industrie afin de protéger les Canadiens contre l'exploitation.

Pour en savoir plus sur Équité Association, visitez le site https://fr.equiteassociation.com/

