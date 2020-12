De ce nombre, 86 % augmenteront ou maintiendront les montants de 2019

TORONTO, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Les dernières semaines de 2020 pourraient apporter une belle surprise pour de nombreux travailleurs, selon les résultats d'un nouveau sondage réalisé par le cabinet de recrutement à l'échelle mondiale Robert Half. Près de la moitié des gestionnaires principaux interrogés (48 %) ont indiqué que leur entreprise compte accorder des primes de fin d'année. De ce nombre, plus du quart (27 %) s'attend à verser des primes plus élevées que l'an dernier, et 59 % prévoient que les montants demeureront les mêmes.

Selon un autre sondage mené auprès des travailleurs, l'argent supplémentaire pourrait être un cadeau imprévu pour certains. Seulement 28 % des employés ont dit qu'ils s'attendaient à recevoir une prime de fin d'année, tandis que la majorité (73 %) a indiqué qu'elle n'avait aucun espoir de ramener un chèque de paie plus élevé ce mois-ci.

« Cette année a été difficile pour les entreprises canadiennes, et bon nombre d'entre elles attribuent leur survie au travail acharné et au dévouement de leurs employés, a déclaré David King, président de district principal de Robert Half au Canada. En plus d'offrir aux gestionnaires l'occasion de reconnaître les réalisations de leurs employés, les primes de fin d'année peuvent aussi aider les organisations à mobiliser et à retenir les employés les plus talentueux. »

Les augmentations sont en cours d'élaboration

L'étude a aussi révélé que près de la moitié des gestionnaires principaux interrogés (48 %) ont déclaré que leur entreprise avait suspendu les augmentations de salaire en raison de la pandémie. Toutefois, 12 % d'entre eux prévoient les rétablir d'ici la fin de l'année, et 36 % s'attendent à les rétablir au cours du premier semestre de 2021.

« Les entreprises ont dû prendre des décisions budgétaires difficiles au cours des derniers mois, notamment en gelant les augmentations de salaire, a ajouté M. King. Le fait que certains gestionnaires prévoient rétablir les augmentations au début de 2021 sera une excellente nouvelle pour les professionnels à l'approche de la nouvelle année. »

