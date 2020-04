Un sondage mené par l'AMC auprès des médecins révèle une pénurie de masques et de fournitures beaucoup plus importante que ce qui était anticipé et met dès maintenant la vie des fournisseurs de soins de santé en péril

OTTAWA, le 2 avril 2020 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) réclame des mesures d'urgence pour répondre à la pénurie d'équipement de protection individuelle (EPI) pour les fournisseurs de soins de santé partout au pays. Dans un rapide sondage mené par l'AMC cette semaine, en ce qui a trait aux inventaires de fournitures en première ligne, les médecins dressent un portrait beaucoup plus sombre de la situation que ce qu'admettent nos dirigeants politiques.

Ayant recueilli en l'espace de 48 heures les commentaires de près de 5 000 médecins membres, le sondage met en lumière des problèmes d'approvisionnement et de distribution, de même qu'un manque général d'information sur la façon de fournir de l'équipement aux fournisseurs de soins de santé qui sont en première ligne pour lutter contre la COVID-19.

Plus d'un tiers des médecins qui offrent des soins communautaires (p. ex. cabinets et cliniques sans rendez-vous) indiquent qu'ils vont manquer de masques de protection respiratoire N95, de protecteurs oculaires et faciaux, et de lunettes de sécurité dans deux jours ou moins, ou que les inventaires sont déjà épuisés.

Plus des deux tiers (71 %) des médecins qui offrent des soins communautaires ont tenté de s'approvisionner en fournitures au cours du dernier mois, mais moins de 15 % ont reçu leur commande ou une confirmation qu'elle est en route. En Nouvelle-Écosse, seulement 2 % des médecins ont indiqué que leur récente commande a été reçue ou expédiée.

En ce qui a trait aux autres sources d'approvisionnement, un médecin sur 10 qui attend des fournitures connaît une source d'approvisionnement gouvernementale, le taux le plus élevé étant en Alberta (26 %) et le moins élevé, en Nouvelle-Écosse (5 %).

(26 %) et le moins élevé, en Nouvelle-Écosse (5 %). D'une manière générale, les médecins en milieu hospitalier ignorent combien de temps les inventaires actuels vont durer, et de nombreux répondants ont dit avoir reçu la directive de rationner les fournitures.

« Nous reconnaissons que les gouvernements, partout au pays, traitent cet enjeu en priorité, mais nous assistons actuellement à une véritable crise, a déclaré le Dr Sandy Buchman, président de l'AMC. Il est irresponsable de demander aux travailleurs de la santé d'être en première ligne de cette pandémie sans l'équipement approprié, et il faut immédiatement remédier aux pénuries. Des vies humaines sont en jeu. »

L'AMC a demandé à rencontrer de toute urgence la ministre de la Santé Patty Hajdu afin de discuter des façons de fournir rapidement de l'équipement supplémentaire en première ligne. Il est clair qu'il faut prendre d'autres mesures, notamment :

transmettre aux fournisseurs de soins de santé de la communauté les coordonnées gouvernementales pour commander du nouvel EPI ;

améliorer la coordination et la transparence des échanges entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux afin que les fournitures se rendent en première ligne ;

faire en sorte que les administrateurs hospitaliers distribuent de l'EPI et en permettent l'utilisation appropriée afin de protéger la santé et le bien-être des fournisseurs de soins de santé, de leurs familles et des patients.

L'AMC continue à collaborer étroitement avec tous les principaux intervenants, dont le gouvernement fédéral et les organisations de la santé, pour favoriser une réponse coordonnée à cette pandémie.

