Interac et Conscious Economics s'associent pour aider à sensibiliser les nouveaux arrivants à la fraude et à renforcer leur solidité financière

TORONTO, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Les nouveaux arrivants sont sur le qui-vive. Un récent sondage mené par Interac Corp. (Interac) révèle que sept nouveaux Canadiens sur dix (70 %) sondés estiment qu'ils sont plus susceptibles d'être victimes d'escroqueries financières que le reste de la population. Plus de la moitié (53 %) des nouveaux arrivants affirment qu'eux-mêmes ou un membre de leur famille immédiate ont été victimes d'une fraude, tandis que plus de la moitié des nouveaux arrivants répondants (55 %) sont très inquiets de l'éventualité d'être une victime d'une escroquerie.

Alors qu'un nombre record d'immigrants arrivent au Canada, les escrocs s'en prennent à ces derniers qui se trouvent dans un environnement financier peu familier. Les principales escroqueries auxquelles ils sont confrontés sont les fausses offres d'emploi (40 % des nouveaux Canadiens sondés en ont été témoins), les tentatives d'hameçonnage (37 %) et les escrocs qui prétendent être des représentants d'institutions gouvernementales officielles (34 %).

« Les nouveaux arrivants sont trop souvent la cible d'escroqueries financières. Nous avons tous un rôle à jouer en leur donnant des conseils pour les aider à acquérir des connaissances financières et à repérer les escroqueries avant qu'il ne soit trop tard », a déclaré Rachel Jolicoeur, Directrice, prévention et stratégie de la fraude chez Interac. « Les nouveaux arrivants ont besoin de se sentir en contrôle et la plupart d'entre eux préfèrent dépenser leur propre argent plutôt que d'emprunter. Pendant leur adaptation à la vie au Canada, nous devons renforcer leur confiance lorsqu'ils effectuent de nouvelles transactions, que ce soit en utilisant le Virement Interac ou le service Débit Interac pour la première fois. »

Le sondage Interac confirme que les taux élevés d'escroquerie pèsent lourdement sur la solidité financière des nouveaux arrivants. Seulement deux nouveaux arrivants sur dix (22 %) sondés affirment avec certitude qu'ils sauraient quoi faire s'ils étaient victimes d'une escroquerie financière. Par ailleurs, près de six sur dix des nouveaux arrivants (56 %) estiment que le fait d'avoir été pris pour cible diminue leur confiance financière, contre un tiers de l'ensemble des répondants interrogées (36 %).

L'acquisition de connaissances financières est une priorité pour les nouveaux arrivants. La majorité des nouveaux arrivants répondants (73 %) indiquent qu'ils veulent en apprendre davantage sur la façon de se protéger contre la fraude, et plus de huit sur dix (83 %) soulignent l'importance d'un meilleur accès à des outils pour les aider à gérer leurs dépenses. Pour répondre à ces besoins, Interac et Conscious Economics ont lancé Mindfulness & Money for Newcomers and International Students, un programme d'apprentissage numérique qui enseigne la littératie financière et les techniques de prévention de la fraude.

Cette formation en trois parties est accessible gratuitement et en ligne à tout nouvel arrivant qui souhaite y participer et des modules sous-titrés sont offerts dans plusieurs langues. De plus, le programme fera partie de la trousse d'orientation des étudiants internationaux à l'Université métropolitaine de Toronto (UTM). Les nouveaux modules s'appuient sur le succès du programme Mindfulness & Money, présenté par Conscious Economics et Interac, qui a aidé près de 80 000 Canadiens à renforcer leur confiance financière.

« Chez Interac, notre objectif est d'aider les Canadiens à effectuer des transactions numériques en toute confiance. La plus récente formation que nous avons élaborée avec Conscious Economics est conçue pour offrir aux nouveaux arrivants une communauté de soutien, tout en établissant les principes fondamentaux de la littératie financière et numérique », a déclaré Daria Hill, vice-présidente du marketing et des communications. « Nos recherches nous ont permis de constater l'intérêt et les besoins des étudiants étrangers, dont 93 % déclarent être confrontés à des obstacles dans la gestion de leurs finances quotidiennes. Le sondage met également en évidence le rôle essentiel que peuvent avoir les solutions Interac dans la vie des nouveaux arrivants. »

Le sondage Interac révèle que plus de six nouveaux arrivants sur dix (63 %) préfèrent dépenser leur propre argent plutôt que d'emprunter pour garder un contrôle sur leurs finances. Utiliser leur propre argent (43 %), notamment avec le service Débit Interac, figure parmi les trois principales stratégies que les nouveaux arrivants adopteraient afin d'accroître leur confiance financière, tout comme respecter un budget (55 %) et avoir des objectifs en matière d'épargne ou de placement (60 %).

« Il est essentiel que les nouveaux arrivants et les étudiants étrangers aient le sentiment d'être soutenus à chaque étape de leur parcours financier au Canada », a déclaré Aseel El-Baba, cofondatrice de Mindfulness & Money et thérapeute financière interne de Conscious Economics, qui a elle-même été une nouvelle arrivante au Canada. « Cette nouvelle série de modules permettra d'explorer les défis communs auxquels les nouveaux arrivants sont confrontés lorsqu'ils naviguent dans un système financier inconnu et qu'ils effectuent des transactions d'une autre façon. Ils aborderont également tous les aspects de la prévention de la fraude en tant que nouveaux arrivants. »

« Alors que de plus en plus de nouveaux arrivants choisissent le Canada comme destination de leurs études, il est impératif qu'ils aient le soutien nécessaire pour adopter de saines habitudes financières. Mindfulness & Money for Newcomers and International Students jouera un rôle essentiel dans l'expérience des nouveaux étudiants, car il les aidera à gérer leurs finances dans un nouvel environnement et à se sentir en confiance », a déclaré Mohamed Lachemi, président et vice-chancelier de l'UTM. « Nous sommes fiers d'être la première université à inclure ces modules dans le soutien offert à nos étudiants internationaux, afin qu'ils puissent acquérir des compétences qui les accompagneront tout au long de leur vie. »

