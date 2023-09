L'utilisation du Virement Interac par les entreprises grimpe de 25 % alors que les Canadiens cherchent à rentabiliser leur passion

TORONTO, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Alors que de plus en plus de Canadiens ont des emplois d'appoint pour gagner un revenu supplémentaire, un récent sondage d'Interac Corp. révèle que les entrepreneurs canadiens allient leur passion et l'entrepreneuriat. Si la motivation initiale pour un emploi d'appoint est souvent financière, 55 % des personnes interrogées déclarent que cet emploi s'est révélé plus épanouissant que prévu, 76 % ont l'intention de poursuivre leur emploi d'appoint parallèlement à leur emploi principal, et 17 % prévoient de se lancer à fond, en faisant de leur passion une véritable carrière.

La satisfaction qu'éprouvent les entrepreneurs dans leur emploi d'appoint est liée à l'atteinte d'étapes clés. Le sondage Interac montre que certains sont fiers de leur première vente mémorable (22 %), tandis que d'autres sont fiers d'avoir réalisé leur premier profit (25 %) ou de s'être versé un salaire pour la première fois (23 %). Le service Virement Interac® joue un rôle important dans le franchissement de ces étapes : 62 % des entrepreneurs interrogés utilisent le service pour effectuer des paiements liés à leur entreprise, contribuant à une croissance de 25 % du volume des transactions d'une année à l'autre.

« Les entrepreneurs sont depuis longtemps une composante essentielle de l'économie canadienne, et ils continueront de l'être. Pourtant, près de la moitié des personnes interrogées disent avoir eu de la difficulté à accéder à des outils financiers, à suivre leurs finances et, de façon générale, à trouver les conseils ou les renseignements dont ils ont besoin pour faire croître leur entreprise, » a déclaré William Keliehor, chef des activités commerciales, Interac Corp. « Nous avons lancé la Carrefour Interac Dès le premier dollar pour combler cette lacune et fournir les ressources que les entrepreneurs veulent dès leur premier dollar et pour la suite. »

Le sondage Interac ne se limite pas à ceux qui ont un emploi d'appoint, mais englobe également les travailleurs autonomes et les propriétaires de petites entreprises comptant jusqu'à quatre employés. Les principales conclusions concernant ce groupe d'entrepreneurs sont les suivantes :

L'essor des startups : 46 % des entrepreneurs canadiens ont déclaré que de plus en plus de personnes de leur réseau personnel ont pris un emploi d'appoint au cours de la dernière année, et 40 % envisagent actuellement de se lancer dans une nouvelle entreprise.





46 % des entrepreneurs canadiens ont déclaré que de plus en plus de personnes de leur réseau personnel ont pris un emploi d'appoint au cours de la dernière année, et 40 % envisagent actuellement de se lancer dans une nouvelle entreprise. Les moyens de réussir : Les nouveaux propriétaires d'entreprise estiment qu'ils n'ont pas la confiance et les connaissances financières nécessaires pour développer leur nouvelle entreprise avec succès. Seuls 15 % des entrepreneurs canadiens ont une grande confiance dans leur capacité à gérer les finances de leur entreprise dès le premier jour. 49 % des entrepreneurs ont eu du mal à trouver les bonnes informations ou les bons conseils pour développer leur entreprise, ont manqué de confiance financière ou d'accès aux outils financiers, et ont eu du mal à suivre leurs finances.

« Alors que de plus en plus de Canadiens transforment leur passion en petite entreprise, soit à temps plein, soit en parallèle à leur travail quotidien, le service Virement Interac a connu une croissance rapide, » a déclaré Anurag Kar, vice-président adjoint, Virement des fonds, Interac. « Comme de nombreux entrepreneurs ont déjà l'habitude d'utiliser ce service en tant que consommateurs, ils ont vite compris qu'il s'agissait d'un moyen facile et efficace de payer et d'être payé. Le Virement Interac est une option de paiement qui atténue les difficultés auxquelles ils sont confrontés. »

Le Carrefour Interac Dès le premier dollar contient des conseils pour gagner en confiance financière et éviter l'épuisement professionnel, ainsi que des instructions pratiques sur le rôle que les produits Interac, comme le service Virement Interac, peuvent jouer pour permettre à une entreprise de franchir les étapes clés de son développement. Les conseils proposés aux entrepreneurs dans le Carrefour sont les suivants :

Payer et être payé rapidement : Dans la mesure du possible, simplifiez votre processus de paiement. Mettez en place la fonction du Dépôt automatique de Virement Interac pour que les fonds soient déposés rapidement et en toute sécurité dans votre compte lorsque vous serez payé.





Dans la mesure du possible, simplifiez votre processus de paiement. Mettez en place la fonction du Dépôt automatique de Virement pour que les fonds soient déposés rapidement et en toute sécurité dans votre compte lorsque vous serez payé. Maximisez vos modes de paiement : 35 % des entrepreneurs ont déclaré que le fait de pouvoir accepter et utiliser le service Virement Interac a contribué à renforcer leur confiance financière dans la gestion d'une entreprise en pleine croissance. De plus, 52 % des entreprises interrogées qui utilisent le service Débit Interac ont dit préférer ce mode de paiement pour leur entreprise parce qu'il est plus pratique. 43 % ont ensuite cité la sécurité comme raison principale pour laquelle elles préfèrent le Débit Interac pour effectuer des paiements.





35 % des entrepreneurs ont déclaré que le fait de pouvoir accepter et utiliser le service Virement a contribué à renforcer leur confiance financière dans la gestion d'une entreprise en pleine croissance. De plus, 52 % des entreprises interrogées qui utilisent le service Débit ont dit préférer ce mode de paiement pour leur entreprise parce qu'il est plus pratique. 43 % ont ensuite cité la sécurité comme raison principale pour laquelle elles préfèrent le Débit pour effectuer des paiements. Restez en contrôle de votre entreprise : Soyez attentif aux ententes financières et aux modalités de paiement afin d'éviter les pénalités de retard qui pourraient nuire à vos profits. Le suivi des paiements et l'utilisation de votre propre argent avec le service de Débit Interac ou le Virement Interac peuvent aider à éviter des surprises à la fin du mois, qu'il s'agisse de frais supplémentaires ou d'achats oubliés.

Pour plus d'astuces et de conseils, visitez le Carrefour Dès le premier dollar à interac.ca/premierdollar.

À propos du sondage Interac

Le sondage Interac a été mené auprès de 500 entrepreneurs canadiens, un échantillon composé de 362 travailleurs indépendants (c.-à-d. qui travaillent en dehors de leur emploi principal), 82 propriétaires de petites entreprises (comptant de 0 à 4 employés) et 56 travailleurs autonomes. Le sondage a été réalisé par CICIC Research du 9 au 16 août 2023. La durée du sondage était de 10 minutes. L'échantillon final est le résultat des retombées naturelles d'un échantillon de population générale d'adultes canadiens pondérés en fonction de l'âge, du sexe et de la région selon les chiffres du recensement de 2021. La marge d'erreur associée à un échantillon aléatoire de n=502 serait de ±3,8 %, 19 fois sur 20.

