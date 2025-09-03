TORONTO, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Les propriétaires de PME canadiens se disent prêts à affronter l'imprévu, mais leurs actions montrent le contraire. Un nouveau sondage de TD Assurance indique que même si une grande majorité des propriétaires ont une assurance pour entreprise, peu d'entre eux l'utiliseraient en cas d'urgence.

En effet, tandis que 94% des propriétaires d'entreprise détiennent une assurance, à peine plus de la moitié (52%) disent qu'ils y auraient recours s'ils étaient confrontés à une situation urgente. Bien que l'assurance soit leur premier choix en cas d'imprévu, de nombreux répondants se tournent aussi vers d'autres sources de financement, dont :

les cartes de crédit ( 50 % );

); les prêts bancaires ( 48 % );

); les lignes de crédit ( 47 % );

); leurs amis et leur famille (36 %).

Les résultats de ce sondage mettent en évidence une lacune de planification financière importante. L'assurance ne se limite pas à protéger contre les pertes : elle préserve le flux de trésorerie et fournit des liquidités essentielles quand les propriétaires de PME en ont le plus besoin.

« L'assurance n'est pas un dernier recours, c'est une protection stratégique, explique Tang Trang, vice-président, Assurance pour petites entreprises à TD Assurance. Quand un problème survient, votre premier réflexe pour protéger l'entreprise que vous avez bâtie devrait être d'appeler votre conseiller. Si les propriétaires se tournent vers des sources de financement externes, il y a de fortes chances qu'ils ne tirent pas pleinement parti de leur assurance. »

Idées fausses sur votre couverture

Selon les résultats du sondage, l'incertitude économique est désormais une des principales préoccupations des propriétaires d'entreprises canadiens; près d'un tiers (32 %, contre à 29 % l'an dernier) citent l'augmentation des dépenses comme étant leur principal souci. La nécessité de surveiller le flux de trésorerie, combinée à des idées fausses sur le recours à leur assurance, pourrait dissuader les propriétaires d'entreprise de protéger leurs activités et de mettre efficacement à profit leur contrat d'assurance unique.

Certains pourraient penser que l'assurance pour entreprise est réservée aux urgences les plus graves, comme une tempête de grêle ou un incendie, mais selon la nature des activités, de nombreuses situations pourraient compromettre la capacité de gain. Par exemple, un restaurant pourrait devoir fermer à cause d'un dégât d'eau causé par l'éclatement d'un tuyau, ou un électricien qui s'est fait voler ses outils ne serait plus en mesure de travailler.

Le contrat d'assurance est adapté à l'entreprise et comporte des garanties modulables qui dépendent de plusieurs facteurs, tels que le secteur d'activité et d'autres éléments de risque. Ces facteurs permettent de comprendre le degré de protection dont l'entreprise pourrait avoir besoin ainsi que les différents types de couverture qui pourraient être nécessaires.

Une couverture sur mesure pour vos besoins uniques

« Nous savons que vos besoins sont uniques et que l'entreprise que vous avez bâtie vous est chère, ajoute Tang Trang. Consulter un conseiller en assurance autorisé vous aidera à comprendre votre couverture et à vous assurer que vous disposez de la bonne assurance pour protéger votre entreprise des imprévus, petits ou grands. »

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,0 billions de dollars. La Banque Toronto‑Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos du sondage

Le sondage a été réalisé par The Harris Poll Canada du 10 au 15 juillet 2025 pour le compte de la TD. Le sondage a été mené en ligne auprès d'un échantillon de 400 propriétaires de PME et de hauts dirigeants canadiens. Ce sondage ciblait des domaines bien précis : entrepreneurs (excluant les entrepreneurs au service du gouvernement), investisseurs immobiliers, restaurateurs, conseillers en gestion ou en affaires, commerces de détail (épiceries et dépanneurs) et commerce de détail de vêtements. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille comporte une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) estimée d'environ 4,9 %, 19 fois sur 20. Les chiffres ayant été arrondis, des écarts peuvent survenir entre les totaux et les données du tableau.

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Veuillez écrire à Caroline Phémius à l'adresse caroline, [email protected].