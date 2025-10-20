L'assistant virtuel s'inscrit dans la stratégie de la TD visant à proposer une expérience numérique plus simple et plus rapide tout en continuant d'offrir des conseils judicieux.

TORONTO, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») a annoncé le lancement de l'assistant virtuel de Gestion de patrimoine, un système de gestion des connaissances (SGC) alimenté par l'IA générative et développé par l'équipe Layer 6 de la Banque. L'arrivée de ce nouvel outil représente une étape importante de la modernisation de la façon dont les collègues accèdent à l'information, leur permettant ainsi d'aider plus rapidement les clients.

Le nouveau SGC - le tout premier pour Gestion de patrimoine TD - permet aux collègues d'accéder de manière rapide et efficace aux politiques et procédures internes pertinentes. En obtenant rapidement des réponses à leurs questions sans avoir à chercher dans plusieurs systèmes, les collègues peuvent passer plus de temps à offrir des conseils personnalisés et à approfondir les relations avec les clients.

« Le lancement de l'assistant virtuel de Gestion de patrimoine représente une avancée considérable dans la modernisation du soutien offert aux collègues et aux clients de Gestion de patrimoine TD, affirme Sara Thomson, première vice-présidente, Bureau national de Gestion de patrimoine à Gestion de patrimoine TD. Les attentes pour un service à la clientèle exceptionnel étant de plus en plus élevées, nous dotons nos collègues des meilleurs outils pour les aider à offrir encore plus de valeur à nos clients. »

L'assistant virtuel de Gestion de patrimoine présente les avantages suivants :

Efficacité opérationnelle accrue : Les collègues obtiennent instantanément des réponses claires et concises ainsi que des ressources pertinentes, ce qui leur permet de répondre plus rapidement aux besoins des clients.

Les collègues obtiennent instantanément des réponses claires et concises ainsi que des ressources pertinentes, ce qui leur permet de répondre plus rapidement aux besoins des clients. Plus grande exactitude : Le nouveau SGC est conçu pour fournir des renseignements exacts du premier coup pour que les collègues puissent répondre aux clients rapidement et avec confiance.

Le nouveau SGC est conçu pour fournir des renseignements exacts du premier coup pour que les collègues puissent répondre aux clients rapidement et avec confiance. Interface utilisateur améliorée : Le SGC offre une expérience intuitive, rendant ainsi les interactions plus fluides et efficaces. Les collègues peuvent aussi fournir de la rétroaction directement dans l'outil aux fins d'améliorations continues.

« Miser sur l'IA est au cœur même de notre façon de bâtir une banque plus simple, plus rapide et plus efficace, indique Luke Gee, chef, Analyses et Intelligence artificielle, Groupe Banque TD. L'assistant virtuel de Gestion de patrimoine témoigne concrètement de la façon dont nous appliquons cette stratégie pour améliorer nos méthodes de travail, approfondir nos relations avec les clients et favoriser une croissance durable grâce à notre leadership numérique et à nos capacités à l'interne. »

Le lancement de l'assistant virtuel de Gestion de patrimoine repose sur l'investissement important qu'a fait la Banque dans la recherche et l'innovation en IA, et qui lui permet de mettre à profit des capacités de pointe dans des situations réelles. La Banque a précédemment annoncé une série de SGC alimentés par l'IA générative dans plusieurs secteurs d'activité, y compris l'assistant virtuel alimenté par l'IA générative d'Activités client en Amérique du Nord et l'assistant virtuel alimenté par l'IA de Valeurs Mobilières TD. L'assistant virtuel de Gestion de patrimoine fait partie d'un total de sept assistants virtuels qui devraient être déployés à l'échelle de la Banque d'ici la fin de l'année.

Ce travail découle de recherches réalisées par l'équipe Layer 6, le centre de recherche et de développement en IA de la Banque. Il a été rendu possible grâce à l'importante migration d'enregistrements de données que la Banque a effectuée vers sa plateforme infonuagique sécurisée pour être en mesure de proposer des solutions comme l'assistant virtuel de Gestion de patrimoine avec plus de rapidité et de souplesse.

Emboîtant le pas à l'évolution du secteur financier, la Banque reste déterminée à innover et à faire une utilisation responsable de l'IA pour asseoir sa réputation d'entreprise avant-gardiste dont les avancées profitent aux collègues et aux clients. La TD favorise cette approche dans le cadre de l'initiative TD invente, sa plateforme stratégique qui vise à stimuler l'innovation marquante à l'échelle de la Banque.

Pour plus de renseignements : Ada Rampersaud, Groupe Banque TD, [email protected].