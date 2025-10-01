Les jeunes de la génération Z se démarquent par leur esprit entrepreneurial, mais hésitent à demander de l'aide : 77 % des répondants se sentiraient plus à l'aise de démarrer ou de faire croître une entreprise s'ils comptaient sur un conseiller ou un mentor de confiance pour leur PME

TORONTO, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Une grande vague d'entrepreneurs canadiens se profile peut-être à l'horizon. En effet, d'après un nouveau sondage de la TD, près de trois Canadiens de la génération Z sur quatre (73 %) trouvent intéressante l'idée de créer une entreprise. Or, deux tiers d'entre eux (67 %) ne sollicitent pas activement l'aide de leur banque.

« Nous assistons à une croissance de l'entrepreneuriat chez la jeunesse canadienne, et il est possible de combler l'écart auquel beaucoup de nouveaux propriétaires de PME sont confrontés, explique Julia Kelly, vice-présidente, Services bancaires aux PME, Groupe Banque TD. Les jeunes entrepreneurs nous disent souvent qu'ils débordent d'idées, mais qu'ils ne savent pas par où commencer, qu'il s'agisse de structurer un plan d'affaires, de gérer le flux de trésorerie ou de comprendre les programmes de subventions gouvernementales à leur disposition. C'est là que les conseils avisés des directeurs de comptes, Services bancaires aux PME peuvent se révéler déterminants. »

Facteurs de motivation clés pour les propriétaires d'entreprise de la génération Z

Les jeunes de la génération Z et les milléniaux affirment que l' indépendance financière (génération Z : 30 %; milléniaux : 32 %), la liberté de travailler selon leurs conditions (génération Z : 29 %; milléniaux : 32 %) et la frustration par rapport aux emplois traditionnels (génération Z : 20 %; milléniaux : 21 %) sont les principales raisons pour démarrer une entreprise.

est le principal facteur de motivation pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Lorsque les jeunes Canadiens envisagent de démarrer une entreprise, ils se tournent vers le numérique : une personne de la génération Z sur quatre (25 %) et un millénial sur cinq (22 %) affirment vouloir lancer une entreprise de commerce électronique. Chez les membres de la génération Z, un autre 22 % se voit devenir influenceurs ou créateurs de contenu, bâtissant leur entreprise grâce aux médias sociaux.

Obstacles à l'entrepreneuriat et besoin de conseils judicieux

Bien que plusieurs membres de la génération Z aient le grand rêve d'exploiter leur entreprise, trois sur quatre (75 %) s'inquiètent d'un échec potentiel en raison d'un manque d'expérience, et 31 % disent que le manque de ressources financières est leur principal frein au démarrage. Autre obstacle : près d'un propriétaire d'entreprise de la génération Z sur cinq (19 %) puise dans son épargne ou s'endette pour garder son entreprise à flot. Près de sept Canadiens de la génération Z sur dix (67 %) affirment ne pas avoir suffisamment de connaissances financières pour gérer une entreprise, et un nombre presque identique (68 %) accorde une grande importance au mentorat de spécialistes prospères du secteur des affaires et du financement.

« Pour soutenir les PME, il faut répondre aux besoins actuels des propriétaires et les aider à grandir demain, poursuit Julia Kelly. Nos directeurs de comptes, Services bancaires aux PME souhaitent établir des relations qui soutiennent votre entreprise et votre bien-être financier. Nous savons que près de trois quarts des membres de la génération Z (72 %) veulent obtenir des conseils financiers à long terme pour leur entreprise, plutôt que des conseils ponctuels, et nous sommes là pour les aider. »

Les Services bancaires aux PME TD sont déterminés à aider les propriétaires de PME à réussir en leur offrant des conseils bancaires personnalisés, des ressources et du mentorat qui favorisent la croissance à long terme.

À propos du sondage

Ce sondage a été mené par The Harris Poll Canada pour le compte de la TD. Il a été réalisé du 6 au 8 août 2025 auprès de 530 adultes canadiens de la génération Z (personnes nées entre 1997 et 2012) choisis au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada.

Les résultats ont été pondérés par âge, genre, région et niveau de scolarité (ainsi que par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. Cette pondération permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne adulte.

À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille comporte une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) estimée d'environ 4,3 %, 19 fois sur 20.

