En cette Journée mondiale contre le cancer, unissez votre voix à celle de la SCC pour réduire les inégalités dans les soins contre le cancer en demandant aux gouvernements d'agir pour faire baisser les coûts directs liés à un diagnostic.

MONTRÉAL, le 4 févr. 2024 /CNW/ - En cette Journée mondiale contre le cancer, la Société canadienne du cancer (SCC) met en lumière les coûts inattendus du cancer en publiant les résultats d'un nouveau sondage pancanadien. On constate que, pour trop de Canadiens, les coûts directs liés à un diagnostic de cancer représentent un fardeau insupportable.

Selon ce sondage mené en partenariat avec le groupe Angus Reid, pas moins de 90 % des Canadiens croient qu'un diagnostic soudain de cancer aurait une incidence sur les finances de leur ménage. Plus des deux tiers des répondants ont indiqué que s'ils avaient à assumer des dépenses supplémentaires pour suivre un traitement contre le cancer, ils éprouveraient des difficultés à couvrir leurs dépenses mensuelles. De plus, 30 % ont mentionné qu'ils devraient s'endetter pour faire face aux coûts directs liés au cancer, et 10 % supplémentaires ont indiqué qu'ils devraient solliciter l'aide de leurs amis ou de leur famille. En outre, pas moins de 63 % des Canadiens ont signalé que le fardeau financier qu'entraîneraient des dépenses liées au cancer aurait un impact considérable sur leur niveau de stress et leur santé mentale.

« Les dépenses supplémentaires qui accompagnent un diagnostic de cancer surviennent à un moment où tous les autres facteurs de stress sont élevés, a déclaré Stuart Edmonds, Ph. D., vice-président principal, Mission, recherche et défense de l'intérêt public à la SCC. Le cancer fait des ravages sur les plans émotionnel, physique et psychosocial. L'ajout d'un poids financier à un diagnostic est inacceptable. »

Même si le Canada a un système de soins de santé universel, les personnes atteintes de cancer doivent assumer certains frais de leur poche. Selon une analyse documentaire systématique réalisée par le Partenariat canadien contre le cancer, ces coûts s'élevaient en moyenne à 253 $ par mois en 2021. En dollars de 2023, ce montant est estimé à 290 $ par mois, ce qui comprend l'achat de médicaments, le recours à des services de proches aidants et les frais de transport, notamment pour se rendre à des rendez-vous. De plus, les personnes atteintes peuvent être dans l'incapacité de travailler en raison de leur état. Il est important de noter que le traitement des types de cancer les plus courants nécessite généralement de six à dix mois.

Un diagnostic de cancer ne touche pas toutes les personnes de la même manière. Il existe d'importantes disparités dans les risques, les soins et les coûts liés au cancer, et ceux-ci peuvent avoir un impact significatif sur la vie des personnes atteintes de la maladie.

Valérie Moreau a reçu un diagnostic de cancer du sein en octobre 2023. Elle a cessé de travailler en novembre, juste avant son opération, et depuis, elle ne touche plus aucun revenu. Travailleuse autonome et mère monoparentale, elle doit en plus débourser de sa poche 600 $ supplémentaires par mois pour faire face aux coûts de la maladie.

« Au-delà du choc émotionnel, du stress physique, et de toute l'incertitude entourant le diagnostic, il y a un impact financier auquel je n'aurais jamais pensé. Les coûts postopératoires, les frais de transport, en plus des dépenses quotidiennes régulières, tout cela alors que je n'ai plus d'emploi. Les gens ignorent l'ampleur des dépenses engendrées par cette situation », confie Valérie Moreau

La SCC recommande la mise en œuvre d'un programme national d'assurance médicaments, l'élargissement de l'accessibilité du crédit d'impôt pour les proches aidants et la collaboration avec les provinces et les territoires afin de réduire la panoplie de coûts que doivent assumer les patients. Cela inclut, par exemple, les frais de laboratoire, les dispositifs médicaux, le versement d'une quote-part dans le cadre des régimes d'assurance médicaments et les frais de transport liés aux raisons médicales. L'adoption de ces mesures faciliterait la qualité de vie de plus de 1,5 million de personnes ayant été ou étant atteintes de cancer au Canada.

« On ne peut relever seul les grands défis de la vie. Pour réduire le coût des soins contre le cancer, ça prend une société, a souligné M. Edmonds. C'est pourquoi nous demandons à la population d'unir sa voix à la nôtre et de demander à tous les gouvernements du Canada de rendre les soins contre le cancer plus abordables pour les personnes qui en ont besoin. »

Pour participer à cet effort collectif, signez la lettre qui sera remise en main propre au gouvernement fédéral et montrez à ce dernier qu'il existe toute une communauté qui a le cancer à cœur et qui s'attend à mieux. Visitez la page cancer.ca/coutducancer et agissez dès maintenant.

Ressources de soutien offertes

Si l'un de vos proches ou vous-même faites face à un diagnostic de cancer et que vous avez besoin d'une aide financière, la SCC offre des programmes et des services qui vous orienteront vers les soins dont vous avez besoin sans que cela entraîne de difficultés financières pour vous. En voici quelques exemples.

Pour obtenir de l'information et du soutien, consultez cancer.ca ou appelez au 1 888 939-3333.

À propos de la Journée mondiale contre le cancer

La Journée mondiale contre le cancer est une initiative mondiale menée par l'Union internationale contre le cancer (UICC). Cette journée a pour but de sensibiliser le monde entier au cancer, d'améliorer l'éducation et de catalyser les actions personnelles, collectives et gouvernementales. Cette année, des organisations de partout dans le monde axent leurs efforts sur la réduction des inégalités dans les soins en promouvant l'équité en santé. La Société canadienne du cancer prend appui sur ce thème mondial en demandant aux gouvernements de partout au Canada de contribuer à rendre les soins contre le cancer plus abordables pour les personnes qui en ont besoin.

À propos du sondage

Du 28 décembre 2023 au 2 janvier 2024, le groupe Angus Reid a réalisé un sondage en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 2624 adultes au Canada. Les répondants sont membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en français et en anglais. Aux seules fins de comparaison, la marge d'erreur pour un échantillon de cette taille serait de plus ou moins 1,9 point de pourcentage, 19 fois sur 20.

Angus Reid est le fournisseur de données d'opinion et d'études de marché le plus respecté au Canada. Offrant une variété de solutions de recherche aux entreprises, aux marques, aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif notamment, l'équipe d'Angus Reid associe les technologies et les gens pour obtenir des informations instructives qui éclairent vos décisions.

Citations

« Le cancer a des répercussions non seulement sur la santé d'une personne, mais aussi sur ses finances personnelles et sur son emploi. Il est important d'en comprendre les coûts et de savoir qui les assume. Le Partenariat travaille en collaboration avec des partenaires dans tout le Canada afin de mettre en œuvre les priorités de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer . À ce titre, la prise en compte du fardeau financier aide notre organisme à concevoir des mesures de soutien pour les personnes atteintes d'un cancer. Nous sommes conscients que les déplacements pour se rendre à des rendez-vous médicaux de soins contre le cancer peuvent constituer un fardeau financier pour les personnes résidant dans des régions rurales et éloignées des centres de cancérologie. Nous reconnaissons l'importance de programmes tels que le Métis Nation-Saskatchewan Travel Assistance Pilot (programme pilote d'aide aux déplacements de la Nation métisse de la Saskatchewan), qui apporte un soutien aux Métis atteints de cancer qui doivent se déplacer pour accéder aux soins nécessaires. »

- Craig Earle, M.D., PDG, Partenariat canadien contre le cancer.

« Face au cancer, la charge financière des familles canadiennes n'est pas seulement une statistique. Il s'agit d'une réalité indéniable qui a un impact sur bien des vies partout au pays. Les défis liés au cancer vont bien au-delà des traitements médicaux : ils peuvent entraîner des difficultés financières durables. »

- Demetre Eliopoulos, vice-président principal et directeur général, Services de recherche, groupe Angus Reid.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais. Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Renseignements: Renseignements ou demande d'entrevues : Sébastien Lachaine, Directeur, Affaires publiques et relations gouvernementales, 514 794-6127, [email protected]