Grâce à un investissement de 300 000 $ de la part de GSK Canada, cette clinique de pointe ouvrira ses portes cet automne au Fenwick Medical Centre, à Halifax. Il s'agit d'un pas déterminant pour atténuer les pressions qui s'exercent depuis longtemps sur le système de santé de la province, y compris les longs délais d'attente pour les examens pulmonaires et l'accès limité à la prise en charge communautaire intégrée des maladies chroniques.

« La Nouvelle-Écosse présente une occasion importante de faire progresser l'innovation en matière de santé respiratoire », déclare Sridhar Venkatesh, président et directeur général de GSK Canada. « GSK s'engage à réunir la science, la technologie et le talent afin de prendre une longueur d'avance sur les maladies respiratoires, et nous croyons en l'importance d'appuyer les initiatives qui ont une incidence significative sur les patients et les communautés. La Lung Wellness Clinic de la Nouvelle-Écosse est un exemple de ce que rend possible la collaboration, et nous sommes fiers de contribuer à façonner un avenir où des soins rapides et proactifs permettent d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes qui vivent avec des maladies pulmonaires chroniques et de réduire le fardeau imposé au système de santé. »

Un tournant pour la santé respiratoire en Nouvelle-Écosse

La Lung Wellness Clinic de la Nouvelle-Écosse servira de pierre angulaire aux soins respiratoires communautaires en offrant une gamme complète de services axés sur l'intervention précoce, la prise en charge des maladies chroniques et l'éducation des patients. Voici les principaux services offerts :

Tests de spirométrie et interprétation des résultats par un spécialiste afin d'accroître l'efficacité du triage des patients et de préserver la capacité des hôpitaux à prendre en charge les cas complexes.

Soutien à l'abandon du tabac, offert par QuitNS et des programmes d'éducation.

Services de vaccination contre la grippe, le pneumocoque et la COVID-19.

Encadrement sur les techniques d'inhalation et formation sur l'autoprise en charge des maladies chroniques pour permettre aux patients de prendre leur santé en main.

Accompagnement sur l'exercice et le mieux-être, et soins de suivi pour les patients sans médecin désigné.

Cette nouvelle clinique fournira d'importants soins préventifs aux patients atteints d'une forme légère ou modérée de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), d'asthme et d'autres maladies pulmonaires chroniques. En améliorant les résultats pour les patients, ces derniers se sentiront mieux et iront mieux, et le risque de visite aux urgences diminuera, ce qui allégera la pression sur le système de santé de la Nouvelle-Écosse.

« C'est un excellent exemple de collaboration entre l'industrie, la communauté et le système de santé pour faire les choses différemment afin de mieux soutenir les Néo-Écossais », exprime Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Bien-être de la Nouvelle-Écosse. « La Lung Wellness Clnic est une approche innovante qui permettra aux Néo-Écossais de bénéficier plus rapidement de soins respiratoires communautaires, de soutenir la gestion des maladies chroniques et d'augmenter la capacité de formation des futurs professionnels de la santé. »

Appuyer le perfectionnement de la main-d'œuvre en santé respiratoire

En plus de servir les patients, la clinique jouera un rôle essentiel dans la formation de la prochaine génération de professionnels de la santé respiratoire. Ce milieu de stage clinique pour le programme élargi d'inhalothérapie de l'école des sciences de la santé de l'Université Dalhousie permettra aux étudiants d'acquérir de l'expérience pratique sous la supervision d'inhalothérapeutes autorisés. Ce modèle permet de combler une grave pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la santé respiratoire et contribue au maintien en poste de professionnels de la santé qualifiés en Nouvelle-Écosse.

« Cette initiative ne se limite pas à l'accès, elle vise à renforcer les capacités », déclare la Dre Sanja Stanojevic, professeure agrégée en santé communautaire et en épidémiologie à la faculté de médecine de l'Université Dalhousie. « En intégrant les étudiants dans les soins communautaires, nous formons les futurs professionnels de la santé tout en améliorant directement les résultats pour les patients. Nous sommes profondément reconnaissants à GSK pour son généreux soutien, qui aide à concrétiser cette vision. »

Relever les défis du système de santé de la Nouvelle-Écosse

Les longs délais d'attente pour les examens pulmonaires demeurent un obstacle considérable à l'obtention rapide d'un diagnostic et de soins en Nouvelle-Écosse. La Lung Wellness Clinic s'attaquera à ce problème en offrant des tests de spirométrie communautaires, réalisés par des inhalothérapeutes autorisés par l'intermédiaire du programme INSPIRED. Cette innovation permettra de libérer des laboratoires d'exploration fonctionnelle pulmonaire dans les hôpitaux pour leur permettre de prendre en charge les cas plus complexes tout en améliorant l'accès pour les patients qui n'ont pas besoin d'évaluations diagnostiques complètes.

« Au Health Innovation Hub de la Nouvelle-Écosse, notre rôle est de réunir les patients, les cliniciens, les chercheurs et les partenaires du secteur dans le but de mettre à l'essai et de faire évoluer de nouvelles idées qui améliorent les soins », déclare Doris Grant, directrice générale du Health Innovation Hub. « La Lung Wellness Clinic est un puissant exemple de la façon dont nous pouvons relever les défis du système de santé par la collaboration et l'innovation, tout en créant de meilleurs résultats pour les Néo-Écossais. »

Outre le diagnostic, la clinique adopte un modèle de soins holistique axé sur le travail d'équipe qui met les patients en relation avec des services essentiels, y compris l'éducation sur les maladies chroniques, l'aiguillage vers des services de dépistage du cancer du poumon et des programmes de santé communautaire. Cette approche proactive s'harmonise avec les modèles canadiens en évolution en matière de soins primaires complets et de prise en charge des maladies chroniques, en mettant l'accent sur les interventions en amont et les cheminements cliniques intégrés.

« La Lung Wellness Clinic de la Nouvelle-Écosse est plus qu'une simple clinique : c'est un centre d'innovation, d'éducation et de santé communautaire », affirme Catherine Gunn, directrice de l'école des sciences de la santé de la faculté de médecine de l'Université Dalhousie. « En travaillant avec nos partenaires, nous bâtissons un avenir en meilleure santé pour les Néo-Écossais. »

« L'appui de GSK à cette initiative souligne notre engagement à l'égard de la santé respiratoire et de l'amélioration de l'accès aux soins », déclare Sridhar Venkatesh, président et directeur général de GSK Canada. « Nous sommes ravis de voir cette clinique non seulement améliorer les résultats pour les patients, mais aussi servir de modèle à reproduire pour d'autres communautés du Canada. En collaborant et en misant sur l'intervention précoce, nous pouvons transformer les soins respiratoires et aider plus de gens à mieux respirer. »

La Lung Wellness Clinic de la Nouvelle-Écosse devrait commencer à accepter des patients à l'automne 2025.

À propos de GSK en santé respiratoire

GSK continue de s'appuyer sur des décennies de travail novateur pour atteindre des objectifs thérapeutiques plus ambitieux, élaborer le traitement de référence de nouvelle génération et redéfinir l'avenir de la médecine respiratoire pour des centaines de millions de personnes atteintes de maladies respiratoires. Avec la meilleure gamme de produits en santé respiratoire de l'industrie et nos vaccins, médicaments biologiques ciblés et médicaments en inhalation actuellement en développement, nous nous concentrons sur l'amélioration des résultats et de la vie des personnes vivant avec tout type d'asthme ou la MPOC, ainsi qu'avec une toux chronique réfractaire moins bien comprise ou des problèmes plus rares, comme la sclérodermie généralisée avec maladie pulmonaire interstitielle. GSK exploite les dernières avancées scientifiques et technologiques dans le but de modifier le dysfonctionnement lié à la maladie sous-jacente et de prévenir sa progression.

Pour en savoir plus, consultez le site https://ca.gsk.com/fr-ca/

À propos de l'Université Dalhousie

L'Université Dalhousie est une université de recherche canadienne de premier plan où les étudiants apprennent par la pratique et où les idées ont un impact concret sur le monde réel. Offrant une expérience étudiante exceptionnelle et des atouts en matière de recherche adaptés aux défis mondiaux, Dalhousie est le lieu où l'ambition infinie rencontre l'impact mondial.

À propos de Nova Scotia Health et du Health Innovation Hub

Nova Scotia Health est le plus grand fournisseur de services de santé en Nouvelle-Écosse. Son personnel, composé de plus de 24 000 personnes, fournit des services de soins de santé et de soutien dans les hôpitaux, les centres de santé et les programmes communautaires de toute la province.

En tant que porte d'entrée pour l'innovation et les partenariats chez Nova Scotia Health, le Nova Scotia Health Innovation Hub met en relation des cliniciens, des chercheurs, des patients, des leaders de l'industrie, des fondations de soins de santé, des gouvernements et des universités afin de faire progresser de manière stratégique de nouvelles idées qui améliorent les résultats en matière de santé pour tous les Néo-Écossais.

À propos de LungNSPEI

LungNSPEI est un organisme de santé caritatif qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie par la prévention et la gestion des maladies pulmonaires grâce à la défense des droits, aux services aux patients, à l'éducation et à la recherche.

GSK met en garde les investisseurs que tout énoncé prévisionnel ou toute prévision de GSK, y compris ce qui a été dit dans la présente annonce, sont soumis à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux décrits dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de GSK sur le formulaire 20-F de 2024 et les résultats du T1 de 2025 de GSK.

