86 % des Québécois sont inquiets des effets des changements climatiques, et 75 % souhaitent que le gouvernement en fasse davantage

MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Deep Sky, une entreprise montréalaise qui développe des projets visant à éliminer des gigatonnes de carbone, a mandaté Pollara Strategic Insights d'effectuer un sondage d'opinion publique sur les changements climatiques auprès de 1 202 résidents du Québec. Il a été démontré que les répondants sont très inquiets des effets des changements climatiques; ils souhaitent que le gouvernement prenne des mesures plus vigoureuses et que le Canada soit un chef de file pour l'élimination du carbone.

Les Québécois ressentent de plus en plus l'urgence de s'attaquer aux changements climatiques. En fait, 67 % des répondants sont plus inquiets qu'il y a un an, notamment au sujet des conséquences pour la prochaine génération (86 %). Ils s'inquiètent aussi, à l'échelle mondiale, des feux, inondations et catastrophes naturelles (86 %), des pénuries alimentaires (82 %), des guerres et réfugiés climatiques (80 %), et individuellement, de la hausse des coûts d'assurance (81 %) et des répercussions sur la santé (82 %). La plupart des Québécois (83 %) reconnaissent que les changements climatiques représentent une menace réelle pour la planète.

Trois quarts (75 %) des répondants croient que le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour lutter contre ce fléau. Pour ce faire, 70 % souhaitent que le Canada tire parti de l'élimination du carbone comme moyen essentiel en vue d'atteindre ses cibles de réduction des émissions. Ils sont 60 % à croire que le Québec peut être un chef de file mondial dans la lutte contre les changements climatiques, mais seulement 35 % pensent que c'est déjà le cas. Plus de la moitié des répondants (65 %) croient que les pays à l'avant-garde de cette lutte en bénéficieront sur le plan économique, et 67 % croient que la mise en œuvre de projets de captage du carbone créerait de nouveaux emplois au Canada.

Le gouvernement n'est pas le seul responsable des initiatives pour l'environnement; les entreprises énergétiques et autres peuvent en faire davantage. Par exemple, les répondants veulent que les gouvernements du Québec (75 %) et du Canada (79 %) redoublent d'efforts, mais plusieurs croient que les particuliers et le secteur privé doivent se joindre aussi :

83 % pour les entreprises;

70 % pour les banques et institutions financières;

81 % pour les entreprises énergétiques;

71 % pour les particuliers.

Les Québécois, peu importe leur allégeance politique provinciale, approuvent l'investissement dans les technologies d'élimination du carbone : leur appui atteint 76 % pour tous les partis (82 % pour la CAQ, 88 % pour le PQ, 82 % pour QS, et 71 % pour le PLQ).

« Les Québécois se sont exprimés et leur volonté est claire », a déclaré le PDG de Deep Sky, Damien Steel. « Ils veulent que la province, et à plus grande échelle, le Canada, soient au premier front de la lutte contre l'urgence climatique. Ces résultats démontrent un appui évident pour la décarbonisation et une occasion de faire du Canada la capitale mondiale de l'élimination du carbone. »

Méthodologie

Les résultats proviennent d'un sondage en ligne mené par Pollara Strategic Insights entre le 9 et le 19 novembre 2023 auprès d'un échantillon de 1 202 Québécois adultes (de 18 ans et plus) choisis au hasard. Le sondage a été réalisé en français et en anglais. Les données ont été pondérées à l'aide des données du recensement les plus récentes sur la langue, le genre, l'âge et la région, afin que l'échantillon soit représentatif de la population québécoise adulte.

À propos de Deep Sky :

La société montréalaise Deep Sky, la première entreprise de captage du carbone à l'échelle gigatonne, vise à éliminer des milliards de tonnes de carbone de l'atmosphère et à les stocker de façon permanente sous terre. Deep Sky réunit sous un même toit les entreprises les plus prometteuses de captage direct du carbone dans l'air et dans les océans, afin de mettre sur le marché le plus grand nombre de crédits de carbone de haute qualité et de commercialiser des solutions de captage et de stockage inédites. Avec un financement de 75 millions de dollars, Deep Sky est soutenue par des investisseurs de calibre mondial, notamment Investissement Québec, Brightspark Ventures, Whitecap Venture Partners, OMERS Ventures, le Fonds Technologies pour le climat de BDC, et d'autres. Pour en savoir plus et vous inscrire à notre infolettre Revers, rendez-vous au deepskyclimate.com.

