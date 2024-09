TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Selon les résultats d'un nouveau sondage, les médecins canadiens ont adopté des outils numériques pour offrir des soins de qualité aux patients, mais ces technologies ne pourront être exploitées à leur plein potentiel que si le réseau de la santé est mieux intégré. Le Sondage national des médecins du Canada 2024, commandé par Inforoute Santé du Canada (Inforoute) et l'Association médicale canadienne (AMC) et réalisé par Léger, visait à explorer et à suivre les points de vue des médecins sur l'utilisation et l'impact des technologies de l'information et de santé numérique dans leur pratique.

Le sondage avait pour principal objectif de fournir des données sur l'intégration des technologies de santé numérique dans la pratique clinique au Canada. Il révèle que les médecins adoptent les outils électroniques surtout en période de crise, comme la pandémie de COVID-19 et la pénurie de main-d'œuvre en santé.

Le sondage a été mené du 25 avril au 16 mai 2024 auprès de 1 145 médecins et résidents en exercice membres de l'AMC qui donnent des soins directs aux patients.

Principales constatations

Selon les données recueillies, les médecins utilisent de plus en plus les outils numériques pour améliorer les soins et réduire le fardeau administratif : Presque tous (95 %) les médecins sondés utilisent des dossiers électroniques pour consigner et récupérer des notes cliniques sur les patients. C'est une augmentation importante par rapport à 87 % en 2021, à 82 % en 2017 et à 39 % en 2010. 4 répondants sur 5 consignent l'information sur les patients non pas dans des dossiers papier, mais plutôt dans des systèmes électroniques, et environ les deux tiers (65 %) utilisent un seul système électronique. 7 % des répondants ont dit utiliser l'intelligence artificielle (IA) ou l'apprentissage automatique dans leur lieu d'exercice principal pour appuyer les soins aux patients. Il s'agit d'une amélioration notable par rapport à 2021, où cette proportion était de 2 %.

Il reste cependant beaucoup à faire pour connecter les systèmes de santé afin que les outils numériques facilitent les soins aux patients au lieu de leur nuire : Les médecins se butent encore à des obstacles qui les empêchent d'utiliser les technologies de santé numérique, car 73 % d'entre eux jugent que l'intégration insuffisante avec les systèmes déjà en place ou l'existence de systèmes multiples qui ne sont pas connectés nuit grandement à leur adoption. 7 médecins sur 10 (68 %) déclarent consacrer pendant une journée de travail type une ou plusieurs heures en trop, au-delà de ce qui leur semble raisonnable, pour chercher l'information sur les patients dont ils ont besoin pour leur donner des soins. Près de la moitié des répondants (44 %) disent se sentir épuisés dans une certaine mesure, et 5 % se sentent complètement épuisés.



« Le Sondage national des médecins fournit des renseignements précieux et actuels sur les expériences des médecins et l'évolution de leur pratique. Comme ils représentent la première ligne des soins aux patients, nous devons absolument comprendre ce qu'ils vivent pour améliorer notre système de soins de santé, déclare Simon Hagens, vice-président de la Performance chez Inforoute Santé du Canada. Le sondage de 2024 révèle que les médecins utilisent de plus en plus les outils électroniques, comme l'IA et l'apprentissage automatique, et c'est très prometteur. Il nous indique aussi qu'il faut continuer d'agir pour que les soins soient plus connectés et réduire le temps consacré aux tâches administratives. »

« Les données du sondage nous apprennent que les médecins du Canada adoptent volontiers les outils de santé numériques, mais aussi qu'il y a encore beaucoup à faire pour que ces outils améliorent vraiment la prestation des soins, indique la Dre Joss Reimer, présidente de l'Association médicale canadienne. L'intégration efficace et l'interopérabilité sont essentielles pour alléger le fardeau administratif et permettre aux médecins de se concentrer sur le plus important : bien soigner leurs patients. »

En sachant ce que les médecins pensent des solutions de santé numériques, le Canada pourra continuer de favoriser le développement de solutions afin d'améliorer les résultats des soins pour les patients comme pour les soignants.

Ces constatations révèlent aussi la nécessité de poursuivre les travaux de la Feuille de route commune de l'interopérabilité pancanadienne, qui donne aux bâtisseurs d'un système de soins connectés une ligne claire pour la mise en place de solutions de santé numériques interopérables qui améliorent les flux de tâches des médecins et les soins aux patients. Les données recueillies guideront nos efforts collectifs pour relever les défis existants et accélérer l'adoption de technologies interopérables afin que les médecins aient les outils dont ils ont besoin pour donner efficacement des soins de qualité.

