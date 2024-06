Un sondage d'EY révèle que les consommateurs au Canada font appel à l'IA pour trouver des solutions moins coûteuses

Tandis que le recours des consommateurs à la technologie augmente, la confiance stagne



TORONTO, le 11 juin 2024 /CNW/ - Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat - Alors que le coût de la vie continue à grimper, les Canadiens se tournent vers l'intelligence artificielle (IA) et les plateformes numériques pour les aider à prendre des décisions d'achat plus éclairées afin de trouver des produits et services moins coûteux, selon le plus récent indice EY de l'évolution des habitudes des consommateurs.

« Nous assistons à un virage vers le consumérisme indépendant, où les gens recherchent activement de l'information, prennent des décisions et adoptent des mesures de façon autonome, explique Elliot Morris, leader, Produits d'épicerie et de consommation courante chez EY Canada. Dans ce contexte, les consommateurs sont de plus en plus autonomes et à l'affût des nouvelles technologies dans leur magasinage, et tirent parti de l'IA pour faire des économies et se faciliter la vie. »

IA : aux premières lignes des décisions des consommateurs

Bien que seulement 18 % des Canadiens comprennent parfaitement les technologies liées à l'IA, 71 % des répondants disent s'en servir activement sur les plateformes de commerce électronique, et 61 % croient que l'IA améliorera leur expérience d'achat en ligne dans l'avenir. La confiance à l'égard de l'IA est également en hausse, 61 % des répondants font confiance aux offres promotionnelles personnalisées présentées par l'IA, et 53 % lui font confiance pour ce qui est des rappels d'achat - une hausse de 6 % depuis avril 2023.

« À l'heure actuelle, afin de mobiliser efficacement les consommateurs, les détaillants doivent continuer de donner la priorité à l'intégration des technologies liées à l'IA, indique Claudiane Boulay, leader, Marketing des produits de consommation chez EY Canada. Mais les détaillants ne peuvent pas compter uniquement sur l'IA. Pour se tailler une place dans la sphère d'influence des clients, il faut établir des relations authentiques et dignes de confiance, ce qui souligne plus que jamais l'importance accordée au contact humain. »

Faire confiance aux pairs plutôt qu'aux marques

Parmi les répondants qui suivent un influenceur, 49 % indiquent le faire parce que les influenceurs créent du contenu que les répondants jugent précieux, et 56 % le font parce qu'ils ont l'impression que ce contenu reflète des opinions semblables aux leurs, ce qui donne aux consommateurs un sentiment d'appartenance à une communauté.

Cette confiance se transpose dans les achats. Le sondage a révélé que 61 % des répondants ont acheté un produit en fonction de la recommandation faite par un influenceur, tandis que seulement 21 % ont répondu aux publicités sur les médias sociaux. Les membres des plus jeunes générations, plus particulièrement ceux des générations Z (34 %) et Y (39 %), mènent la tendance.



« Puisque les marques ne peuvent pas dicter le message des influenceurs, il est nécessaire, pour établir un réseau d'influenceurs qui maximise le rendement du capital investi, d'établir un équilibre délicat entre la confiance et la surveillance afin de préserver la réputation de la marque, propose Mme Boulay. Voilà pourquoi il est essentiel de choisir des influenceurs alignés sur les valeurs de la marque et les aspirations du public afin de réussir. »

Préoccupations grandissantes concernant la sécurité des données

Les récentes fuites de données et atteintes à leur sécurité contribuent à la montée des préoccupations à cet égard. Les préoccupations à l'égard du vol d'identité ont aussi augmenté de façon importante, 64 % des répondants se disant préoccupés par ce type de vol, comparativement à 51 % en avril 2023. De plus, 60 % des Canadiens se disent maintenant préoccupés par la sécurité des données, soit une hausse de 9 % depuis avril 2023. Par ailleurs, 59 % des répondants se sont dits préoccupés par les entreprises avec lesquelles elles échangent leurs données (une hausse par rapport à 45 %).

« Pour obtenir la confiance des consommateurs, la sécurité des données est primordiale, souligne M. Morris. Les entreprises doivent faire preuve de transparence quant à l'utilisation des données et investir dans la cybersécurité afin de rassurer les consommateurs et de protéger leurs renseignements. »

