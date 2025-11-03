Cet événement de deux jours se déroule au Fairmont Château Laurier à Ottawa et en ligne. Il s'inscrit dans la continuité de la récente publication par le CCEA d'une Stratégie nationale sur la prestation de soins au Canada et de la campagne #AgirPourLesSoins qui l'accompagne.

Plus de 8 millions de Canadiens et Canadiennes prennent soin d'un membre de leur famille ou d'un ami, et la moitié d'entre eux deviendront aidants à un moment ou l'autre de leur vie. Les répercussions des soins peuvent être importantes. Selon le rapport 2024 du CCEA, intitulé Être aidant au Canada, la moitié des aidants se sentent dépassés, angoissés et confrontés à des pressions financières. Un rapport récent de l'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario a même révélé que plus de 70 % des aidants de la province sont tellement épuisés qu'ils ne croient pas qu'ils seront en mesure de continuer.

« La prestation de soins touche toutes les familles canadiennes, y compris la mienne », déclare Naomi Azrieli, OC, D.Phil, présidente et cheffe de la direction de la Fondation Azrieli, qui a créé le CCEA en 2022. « Nous savons que le système peut être amélioré. Le sommet vise à transformer cette conviction en action et à garantir que les aidants bénéficient du soutien et des ressources dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

« Plus de 30 000 Canadiens et Canadiennes ont déjà demandé au gouvernement d'Agir pour les soins », ajoute Liv Mendelsohn, directrice générale du CCEA. « Nous savons ce qui fonctionne et nous savons ce dont les aidants ont besoin. Ce sommet est l'occasion de transformer ces connaissances en mouvement. »

Une conversation nationale sur les soins

Le sommet invite des aidants, des fournisseurs de soins, des leaders du secteur de la santé, des décideurs politiques et des chercheurs à se réunir pour discuter de leurs défis et de leurs meilleures pratiques, et découvrir des outils pratiques à mettre en œuvre dans le cadre de leurs efforts de plaidoyer pour continuer à développer le mouvement en faveur des soins.

Parmi les intervenants figurent Arlene Dickinson, André Picard, Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés), et Kathleen Wynne, ancienne première ministre de l'Ontario, ainsi que des aidants et défenseurs de première ligne qui sont au cœur du changement au sein de leurs communautés.

Un caucus sur la prestation de soins au Parlement

Parallèlement au sommet, le CCEA organise une réception parlementaire pour célébrer la création de son tout nouveau Caucus national sur la prestation de soins. Le CCEA accueille de nouveaux membres à la suite des élections fédérales de 2025.

Le rôle du Caucus national sur la prestation de soins est de veiller à ce que les voix et les intérêts des aidants soient pris en compte dans les politiques et les réglementations fédérales. Le CCEA convoquera le caucus deux fois par année.

Les représentants du caucus sont :

Pour le Parti libéral du Canada

Yasir Naqvi, député d'Ottawa--Centre

Chi Nguyen, députée de Spadina--Harbourfront

Karim Bardeesy, député de Tiaiako'n-Parkdale-High Park

Leslie Church, députée de Toronto-St. Paul's

Jean Yip, députée de Scarborough-Agincourt

Anna Gainey, députée de Notre-Dame-de-Grâce--Westmount

Pour le Parti conservateur du Canada

Melissa Lantsman, députée de Thornhill

Anna Roberts, députée de King--Vaughan

Matt Jeneroux, député d'Edmonton Riverbend

Laila Goodridge, députée de Fort McMurray-Cold Lake

Pour le Nouveau parti démocratique du Canada

Leah Gazan, députée de Winnipeg-Centre

Hommage aux champions canadiens des soins

Afin de souligner les réalisations exceptionnelles des aidants, des fournisseurs de soins et des organisations qui contribuent à un avenir meilleur pour les soins au Canada, le CCEA organise également son deuxième Gala du Sommet canadien pour les aidants. Le gala sera animé par l'humoriste Courtney Gilmour, nommée aux prix JUNO.

À propos du CCEA

Le CCEA est un programme de la Fondation Azrieli, la plus grande fondation philanthropique non corporative du Canada, qui soutient depuis longtemps les organisations axées sur le handicap à travers le pays. La mission du CCEA est de soutenir les aidants et les fournisseurs de soins et de défendre les besoins des personnes qui fournissent des soins. Le CCEA préconise des politiques qui font une différence, en mettant les connaissances en pratique, en développant ce qui fonctionne et en comblant les lacunes grâce à l'innovation.

