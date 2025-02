1 Canadien sur 4 est un aidant, soit plus de 8 millions de personnes, et un nombre croissant d'entre eux subissent des répercussions sur leur état de santé, leur situation sociale et leur situation financière en raison de leur rôle d'aidant.

TORONTO, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Le Centre canadien d'excellence pour les aidants (CCEA) a publié une Stratégie nationale sur la prestation des soins qui demande au gouvernement fédéral de s'attaquer à la crise croissante de la prestation de soins qui touche le Canada. La stratégie présente des solutions politiques concrètes pour transformer les systèmes de prestation de soins, réduire le stress financier et professionnel, et faire de la prestation de soins une pierre angulaire des politiques sociales et de santé du Canada.

Les aidants sont en crise, mais des solutions existent pour améliorer cette expérience pour toutes les parties.

Elle est conçue de manière à fournir une feuille de route au gouvernement fédéral afin qu'il respecte l'engagement qu'il a pris, dans le cadre du budget 2024, d'élaborer une Stratégie nationale sur la prestation de soins, dont le besoin se fait cruellement sentir. La stratégie a été créée conjointement dans la foulée de consultations rigoureuses auprès de milliers d'aidants, de fournisseurs de soins et d'experts en politiques à travers le Canada, et reflète les expériences vécues par ceux qui sont sur la première ligne de la prestation de soins. Elle met également l'accent sur la nécessité de pouvoir compter sur un continuum de soins complet, qui garantit que les individus reçoivent le bon niveau de soutien à chaque étape de leur parcours, tout en reconnaissant la nature réciproque de nombreuses relations de soins.

« Les aidants au Canada sont en crise, mais des solutions existent pour améliorer cette expérience pour toutes les parties », a déclaré Liv Mendelsohn, directrice générale du CCEA. « Notre stratégie offre une voie claire pour que notre gouvernement agisse et s'assure que les aidants à travers le Canada reçoivent le soutien qu'ils méritent. »

« La grande majorité des Canadiens, à un moment ou l'autre de leur vie, auront besoin de soins ou devront en prodiguer », affirme Naomi Azrieli, PDG de la Fondation Azrieli.

« La Fondation Azrieli a mis sur pied le CCEA afin de donner à l'enjeu de l'aidance l'espace qu'il mérite à l'échelle nationale et de porter la parole des aidants. Nous sommes incroyablement fiers d'être des acteurs de changement quant à cette question des plus importantes. »

La publication de la stratégie survient alors que des millions d'aidants sont confrontés à un stress financier croissant, à des problèmes de santé mentale et à un soutien insuffisant en milieu de travail partout au Canada. Les aidants consacrent en moyenne cinq heures par jour à s'occuper de leurs proches tout en naviguant dans un système fragmenté et sous-financé. Pendant ce temps, les fournisseurs de soins rémunérés doivent composer avec des salaires faibles, des conditions de travail difficiles et l'épuisement professionnel, ce qui aggrave encore davantage la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur.

La stratégie du CCEA se concentre sur cinq domaines prioritaires afin de construire un système de prestation de soins durable et équitable au Canada :

Améliorer les soutiens, les programmes et les services destinés aux aidants Fournir aux aidants une aide financière au moment et de la manière dont ils en ont besoin ;

Améliorer le bien-être des aidants grâce à des programmes et des services ciblés. Soutenir les aidants qui travaillent ou sont aux études Améliorer les congés et les prestations des aidants afin que leurs exigences tiennent compte des besoins des aidants, et pas seulement des circonstances de fin de vie des bénéficiaires ;

Offrir aux aidants qui concilient travail et études une plus grande sécurité financière ;

Encourager les politiques de travail favorables aux aidants dans tous les secteurs réglementés par le gouvernement fédéral. Renforcer le soutien aux bénéficiaires des soins Simplifier l'accès au Crédit d'impôt pour personnes handicapées et améliorer le Régime enregistré d'épargne-invalidité ;

Mettre en œuvre une augmentation des prestations, comme la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et le crédit d'impôt pour frais médicaux. Construire une main-d'œuvre rémunérée durable de fournisseurs de soins Offrir aux fournisseurs de soins rémunérés un salaire décent et des protections ;

Améliorer les voies d'accès à la résidence permanente pour les fournisseurs de soins migrants. Leadership et reconnaissance de la part du fédéral Rédiger une loi officialisant une Stratégie nationale sur la prestation de soins et créer un conseil consultatif ;

Donner la priorité aux aidants dans les discussions sur les soins de santé avec les provinces et les territoires ;

Veiller à ce que les familles d'anciens combattants et de militaires reçoivent le soutien qu'elles méritent.

Un processus de consultation national

La Stratégie nationale sur la prestation de soins du CCEA a été créée dans le cadre d'un processus de consultation pancanadien de coconception auquel ont participé des milliers d'intervenants des quatre coins du pays. Il comprenait notamment une étroite collaboration avec les organisations d'aidants, la convocation d'une Table nationale des champions des soins composée d'experts et de chefs de file dans les domaines du vieillissement, de l'invalidité, des organisations de soins de santé, des aidants et des fournisseurs de soins, des séances de consultation virtuelles et un processus de consultation en ligne permettant aux aidants de contribuer à la stratégie en temps réel.

En novembre dernier, le CCEA a également annoncé la création du Caucus national sur la prestation de soins, qui comprend des députés de tous les partis représentés à la Chambre des communes. Le caucus est le premier groupe d'élus fédéraux à se concentrer sur les questions relatives aux aidants. Son rôle est de veiller à ce que les voix et les intérêts des aidants soient pris en compte dans les politiques et les réglementations fédérales. Le CCEA réunira le caucus deux fois par an.

Rallier les Canadiens à l'action en matière de soins

La publication de cette stratégie coïncide avec le lancement d'une campagne nationale de sensibilisation visant à mobiliser le soutien des citoyens dans tout le pays. Les Canadiens sont invités à faire entendre leur voix pour exiger une action fédérale et faire de la prestation de soins un pilier central de l'avenir du Canada. Pour en savoir plus, veuillez visiter canadiancaregiving.org/fr/agir.

» Des millions de Canadiens doivent composer avec les exigences de la prestation de soins avec un soutien minimal, et c'est tout simplement inacceptable », a déclaré Mme Mendelsohn. » Notre campagne appelle tous les Canadiens à défendre les aidants et à demander au gouvernement fédéral de s'attaquer dès maintenant à la crise croissante de la prestation de soins au Canada. »

Pour télécharger une copie complète de la Stratégie nationale sur la prestation de soins du CCEA, veuillez visiter le canadiancaregiving.org/fr/strategie-nationale-sur-la-prestation-de-soins/.

