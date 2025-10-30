OTTAWA, ON, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Les 3 et 4 novembre, le Centre canadien d'excellence pour les aidants (CCEA), un programme de la Fondation Azrieli, tiendra son deuxième Sommet canadien pour les aidants au Fairmont Château Laurier à Ottawa et en ligne. Le sommet réunira plus de 450 aidants, fournisseurs de soins, leaders du système de santé, chercheurs et décideurs politiques afin d'exhorter le gouvernement fédéral à Agir pour les soins.

En quoi est-ce important ?

La prestation de soins touche toutes les familles canadiennes, mais plus de 8 millions d'aidants et de fournisseurs de soins rémunérés continuent de se heurter à des obstacles en matière de soutien, de reconnaissance et de ressources. Un rapport récent de l'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario a révélé que plus de 70 % des aidants de la province sont tellement épuisés qu'ils ont l'impression de ne plus pouvoir continuer. Le sommet discutera des meilleurs moyens pour transformer la reconnaissance publique et politique croissante de l'enjeu en actions concrètes.

Qui ?

Parmi les conférenciers-vedettes figurent :

Arlene Dickinson , entrepreneure et investisseuse

, entrepreneure et investisseuse André Picard , journaliste dans le domaine de la santé, The Globe and Mail

, journaliste dans le domaine de la santé, L'hon. Stephanie McLean , secrétaire d'État (Aînés)

, secrétaire d'État (Aînés) L'hon. Kathleen Wynne , ancienne première ministre de l'Ontario

, ancienne première ministre de l'Ontario Naomi Azrieli, O.C., D.Phil , présidente et cheffe de la direction, Fondation Azrieli

, présidente et cheffe de la direction, Fondation Azrieli Liv Mendelsohn, directrice générale, CCEA

Événements spéciaux :

Lancement du Caucus national sur la prestation de soins et réception parlementaire - 3 novembre, de 17 h à 18 h 30 . Le CCEA célébrera la création du nouveau Caucus national sur la prestation de soins ;

. Le CCEA célébrera la création du Gala du Sommet canadien pour les aidants - 3 novembre, de 19 h à 21 h.

Une célébration des aidants et des défenseurs des soins, animée par Courtney Gilmour, humoriste nommée aux prix JUNO.

Quand :

3 novembre, de 9 h à 16 h 30.

4 novembre, de 9 h à 15 h 30.

Opportunités pour les médias :

Possibilité d'entrevues avec la direction du CCEA et les conférenciers vedettes ;

Possibilité de prendre des photos et de filmer pendant les séances plénières et le gala ;

Couverture du lancement du nouveau Caucus national sur la prestation de soins.

