ST. JOHN'S, NL, le 27 mai 2022 /CNW/ - Le Canada et les États-Unis travaillent ensemble depuis longtemps pour aider les navigateurs et administrer les côtes et les voies navigables communes de part et d'autre de leur frontière.

Cette semaine, la Garde côtière canadienne a tenu le Sommet des gardes côtières du Canada et des États‑Unis, 2022, à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le Sommet de cette année a été le premier à se dérouler en personne depuis le début de la pandémie de COVID-19. D'autres intervenants se sont joints au Sommet de manière virtuelle.

La participation en personne a permis aux membres des deux gardes côtières de faire l'expérience en pratique des services clés au cœur des deux organisations. Cela comprenait la participation à un exercice à bord d'un navire de recherche et de sauvetage de la Garde côtière canadienne tout récemment construit, et d'une embarcation rapide de sauvetage, ainsi que la visite d'un brise-glace. Cette expérience pratique a permis aux hauts fonctionnaires et au personnel des deux gardes côtières d'échanger des connaissances et des expériences de terrain.

Au cours du Sommet, les hauts fonctionnaires de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière des États-Unis ont abordé les priorités des deux pays, notamment la nécessité de renforcer la collaboration pour relever les nouveaux défis, dont la résilience face aux changements climatiques et la cybersécurité. Les délégués ont également discuté du déglaçage des Grands Lacs, responsabilité que se partagent les deux gardes côtières, qui travaillent main dans la main pour faciliter le trafic maritime hivernal dans les Grands Lacs. L'accord de déglaçage des Grands Lacs est un exemple de collaboration entre les deux gardes côtières, qui travaillent ensemble pour fournir des services des deux côtés de la frontière et sur les voies navigables communes.

Le Sommet de cette année a également été l'occasion de célébrer le 60e anniversaire de la Garde côtière canadienne, et de souhaiter bon vent à l'amiral Karl L. Schultz, commandant de la Garde côtière des États-Unis, pour son dernier engagement international avant son départ à la retraite.

« Le Canada et les États-Unis d'Amérique sont de fiers pays maritimes. La collaboration continue en place entre la Garde côtière canadienne et la Garde côtière des États-Unis profite à nos citoyens et à l'économie de nos deux pays. Les navigateurs des deux côtés de la frontière peuvent être assurés que de l'aide leur sera disponible en cas de besoin, et les entreprises peuvent avoir l'assurance que les voies navigables et les couloirs vitaux de navigation resteront ouverts et sécuritaires. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Je suis très honoré d'avoir accueilli le Sommet des gardes côtières du Canada et des États-Unis en 2022, année du 60e anniversaire de la Garde côtière canadienne. Notre relation de longue date avec la Garde côtière des États-Unis, notre partenaire international le plus proche, est essentielle aux activités des deux organisations. Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de renouveler notre engagement à collaborer pour relever les défis émergents. Je suis convaincu que, grâce à une coopération continue, nous continuerons de servir les navigateurs, les résidents et l'industrie de nos deux pays. J'adresse également mes meilleurs vœux à l'amiral Schultz, commandant de la Garde côtière des États-Unis, à l'occasion de son départ à la retraite, et je le remercie pour son dévouement et son esprit de partenariat et de collaboration tout au long de ses années de service. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

« Pour les 60 ans de la Garde côtière canadienne, je peux dire que notre partenariat n'a jamais été aussi solide. Des partenariats aussi solides sont essentiels au succès de notre Service, et le partenariat de la Garde côtière des États-Unis avec la Garde côtière canadienne est parmi les plus solides. Des Grands Lacs à l'Extrême-Arctique, la coopération entre la Garde côtière canadienne et la Garde côtière des États-Unis est capitale pour assurer la sécurité et la prospérité de nos voies navigables, et pour faire face aux menaces à la sécurité de nos pays. Alors que mon mandat de commandant prendra fin la semaine prochaine, je me penche sur les quatre années si efficaces d'opérations et d'exercices maritimes bilatéraux. Je suis reconnaissant de ce Sommet de la Garde côtière canadienne et de la Garde côtière des États-Unis de 2022, qui a encore renforcé notre niveau de coopération sur des questions émergentes comme la cybersécurité, la résilience climatique, et la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. » »

Amiral Karl L. Schultz, commandant, Garde côtière des États-Unis

« En tant que commissaire adjoint de la Région de l'Atlantique, j'ai été honoré d'accueillir cette semaine un si grand nombre de nos collègues de la Garde côtière des États-Unis à notre base de la Garde côtière canadienne, à St. John's. Notre personnel et nos équipages ont eu le plaisir d'accueillir à bord de nos navires des représentants canadiens et américains, qui ont pu mettre en commun leurs pratiques exemplaires et les leçons tirées de leur expérience. Ce sommet est une réussite. Il a permis aux hauts dirigeants de se rencontrer pour envisager des moyens de collaboration renforcée, afin de relever les défis du XXIe siècle, tels que la résilience face aux changements climatiques, et d'échanger des idées et de l'expertise opérationnelle. »

Gary Ivany, commissaire adjoint, Région de l'Atlantique, Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Le premier Sommet des gardes côtières du Canada et des États-Unis a eu lieu en 2005. Chaque pays l'organise tour à tour.





Le Sommet est une occasion annuelle pour les hauts dirigeants des gardes côtières du Canada et des États- Unis de se rencontrer et de discuter de questions stratégiques et opérationnelles d'importance mutuelle.





et les États-Unis ont conclu un accord de déglaçage commun des Grands Lacs dans les années 1980. En mars 2022, les gardes côtières du Canada et des États-Unis ont signé une mise à jour de l'accord CANUSLAK. L'entente conclue dans le cadre du Plan CANUSLAK est une annexe opérationnelle établie pour assurer la coordination de la planification, de la préparation et de l'intervention en cas d'incident de pollution dans les eaux communes des Grands Lacs et des voies navigables interlacustres.

