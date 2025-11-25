MISE À JOUR ÉCONOMIQUE 2025 - MEQ RÉAGIT À LA MISE À JOUR ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) prend acte de la mise à jour économique du gouvernement du Québec. Plusieurs mesures annoncées aujourd'hui constituent des avancées importantes pour la compétitivité des entreprises manufacturières, dans un contexte marqué par des pressions tarifaires américaines et un ralentissement de l'investissement. Cependant, une aide plus directe et adaptée pour les secteurs directement touchés par les tarifs aurait été souhaitable.

« Les mesures annoncées aujourd'hui vont dans la bonne direction pour soutenir l'investissement manufacturier et renforcer la compétitivité de nos entreprises. Les allègements aux fardeaux sur la masse salariale des entreprises sont bienvenus. Mais plusieurs défis persistent. Les manufacturiers font face à des pressions importantes, et la rapidité d'exécution de ce qui est sera essentielle pour leur permettre de traverser cette période et de continuer à contribuer à la prospérité du Québec. » -- Julie White, Présidente-directrice générale de MEQ

Soutenir l'investissement et la compétitivité des entreprises manufacturières

La mise à jour économique confirme une série d'allègements fiscaux structurants, notamment la passation en charges immédiates pour la machinerie, les équipements productifs et les bâtiments du secteur manufacturier. Ces mesures, qui forment une super-déduction totalisant 2,7 G$ sur cinq ans, amélioreront la liquidité des entreprises et favoriseront la modernisation de leurs installations. MEQ salue l'annulation de la hausse du taux d'inclusion des gains en capital, qui allège la pression financière sur les entreprises, ainsi que la prolongation coordonnée des mesures d'amortissement accéléré annoncées au fédéral.

L'annonce d'un congé de cotisations patronales pour soutenir la compétitivité représente également un geste important pour réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer la marge de manœuvre des entreprises. Ces orientations contribuent à stabiliser l'environnement d'affaires dans un contexte où les manufacturiers doivent composer avec des conditions économiques instables.

Pressions commerciales et soutien ciblé aux secteurs affectés

Le gouvernement reconnaît les impacts persistants des droits de douane imposés par les États-Unis, qui fragilisent de nombreuses entreprises manufacturières. Les mesures visant à renforcer la résilience économique sont bienvenues, bien que leur portée doive être évaluée au regard de l'ampleur des défis rencontrés sur le terrain. MEQ souhaitait de l'aide pour soutenir les liquidités des entreprises touchées notamment dans l'acier, l'aluminium, les cabinets de cuisine et de salle de bains et les camions, ce qui n'est pas prévu. Pour ce qui est de l'aide au secteur forestier, MEQ considère que les mesures annoncées sont insuffisantes pour assurer un soutien nécessaire pour faire face à la crise actuelle. Les entreprises forestières affrontent une combinaison de pressions allant du ralentissement des marchés à l'augmentation des coûts, et les mesures annoncées demeurent en deçà de ce que requiert la situation.

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

