PLANIFICATION PLURIANNUELLE DE L'IMMIGRATION DU QUÉBEC 2026-2029

DES CIBLES QUI FRAGILISENT LA VITALITÉ DU SECTEUR MANUFACTURIER QUÉBÉCOIS

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) réagit avec déception et préoccupation à la publication du Plan d'immigration 2026 et des Orientations pluriannuelles 2026-2029 déposés par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI). Rappelons que le tout intervient dans un contexte où plus de 11 000 postes demeurent vacants dans l'industrie manufacturière, malgré les efforts constants des entreprises pour rehausser les salaires, automatiser et former localement.

En prévoyant admettre 45 000 nouveaux immigrants permanents annuellement, le gouvernement a choisi le « moins pire » de ses trois scénarios présentés en consultation, mais qui avait été quand même réfuté par le monde économique. Nous répétons que baisser l'immigration permanente et temporaire simultanément ne peut qu'avoir des impacts majeurs sur nos entreprises. Le manufacturier, c'est plus de 500 000 emplois bien rémunérés et une part essentielle de notre PIB. Nous ne pouvons pas absorber une baisse aussi importante du bassin de travailleurs alors que nous vivons un vieillissement accéléré de la population sans conséquences sérieuses.

Nous prenons acte de la volonté du gouvernement de centraliser les demandes d'immigration permanente dans le Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ). Cependant, les premiers appels de candidatures ont été limités en nombre et peu concluants pour les travailleurs manufacturiers. Il y a une possibilité de maintenir nos travailleurs déjà établis ici en s'assurant de procéder rapidement à des appels ciblés. Nous réitérons notre demande au gouvernement en ce sens. Ce dernier a démontré une sensibilité à l'égard des enjeux du secteur. Cependant, nous aurions souhaité que ces intentions se traduisent noir sur blanc dans le plan déposé, en nommant clairement les secteurs stratégiques de l'économie québécoise -- dont le manufacturier -- afin de leur accorder le traitement différencié qu'ils méritent.

« Les manufacturiers ont besoin de prévisibilité et de cohérence. Si on limite à la fois l'immigration temporaire et permanente, on coupe nos chaînes de production à la source. La planification déposée aujourd'hui par le gouvernement ne répond pas aux attentes. Sans actions concrètes rapides pour transférer des TET vers l'immigration permanente, nos entreprises souffriront grandement », indique Julie White, présidente-directrice générale de Manufacturiers & Exportateurs du Québec.

MEQ réitère sa volonté de collaborer avec le gouvernement pour ajuster les paramètres de la planification 2026-2029, afin d'éviter de fragiliser davantage la compétitivité des entreprises et la vitalité économique des régions du Québec.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2024, il représente 12,3 % du PIB québécois ainsi que 86,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars en 2024 et il emploie 501 500 personnes au Québec. Il y a 13 601 entreprises manufacturières au Québec.

